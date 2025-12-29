Amasya’da 6.500 yıllık sır çözülüyor! Oluz Höyük kazılarında Fenike kültürüne ait insan başlı cam boncuklar keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında 19 yıldır titizlikle sürdürülen Oluz Höyük kazıları, ezber bozan bir keşfe sahne oldu.

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şevket Dönmez başkanlığındaki ekip; Pers, Hitit ve Frig katmanlarının ardından, Orta Anadolu’nun derinliklerinde Fenike kültürüne ait somut delillere ulaştı.

Antik çağın denizci kavmi Fenikelilerin meşhur şehri Kartaca’dan gelen cam boncuklar ve gizemli defin ritüelleri, binlerce yıl öncesinin ticaret ve inanç rotalarını yeniden tartışmaya açtı.

"ANADOLU’DA EŞİ BENZERİ YOK"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, keşfedilen buluntular arasında en dikkat çekici olanın küpler içine yerleştirilmiş bebek ve cenin mezarları olduğunu belirtti. Dönmez, bu keşfin önemini şu sözlerle anlattı: "Sayıları 8'i bulan bu mezarlar, aralarında belirli mesafeler olacak şekilde konumlandırılmış. Anadolu'nun hiçbir noktasında benzerini görmediğimiz bu yapı, Fenike dünyasında 'Tofed' olarak bilinen çocuk kurban etme geleneğiyle bağlantılı olabilir. Kesin sonuç, yapılacak antropolojik incelemelerle ortaya çıkacak."

KARTACA'DAN GELEN TAKILAR VE MEGAROİD TAPINAKLAR

Fenikelilerin Orta Anadolu’ya kadar ulaşmış olmasının şaşırtıcı olduğunu ifade eden uzmanlar, kazı alanında şu kritik bulgulara rastladı: Kuzey Afrika’daki antik Kartaca şehrine özgü, insan başlı cam boncuklar, Arami ve Fenike tapınak mimarisini yansıtan, ince uzun "megaroid" planlı kutsal alanlar ve 6 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan höyükte, 10 ayrı medeniyet katmanının izleri.

3 BİN ESER GELECEĞE MİRAS KALDI

Kazı çalışmaları sonucunda gün ışığına çıkarılan ve aralarında nadide takıların, mühürlerin ve mimari parçaların bulunduğu 3 bine yakın eser, Amasya Müzesi envanterine dahil edildi. Oluz Höyük, her yeni katmanıyla Anadolu'nun antik dünyadaki kozmopolit yapısını aydınlatmaya devam ediyor.