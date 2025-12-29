Yılın son enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık enflasyon verisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak enflasyon oranları, başta maaş zamları ve kira artışları olmak üzere, birçok ekonomik gösterge ve piyasa dinamiği üzerinde belirleyici olacak.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranlarının, 3 Ocak tarihinin Cumartesi gününe rastlamasından dolayı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da duyurulacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan gerileyerek yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan düşüşle yüzde 34,80'e, hane halkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90'a indi.