1 Ocak bankalar açık mı? 2026 yılbaşında bankaların çalışma durumu belli oldu

2026 yılına girerken, 1 Ocak Perşembe gününün çalışma düzeni merak konusu oldu. Resmi tatil uygulaması kapsamında bankalar ve kurumların faaliyet durumu belirli kurallara göre şekilleniyor.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2026 tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Perşembe gününe denk gelen bu tarih, yılbaşı tatili kapsamında yer alıyor ve Türkiye genelinde resmi tatil uygulanıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında hizmet verilmiyor, özel sektörün büyük bir kısmında da mesai yapılmıyor. Yılbaşında yapılan mesailer, fazla mesai olarak işleniyor.

Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi yalnızca 1 Ocak gününü kapsıyor. Öncesindeki 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ise resmi tatil ya da yarım gün uygulaması kapsamında bulunmuyor. Bu tarihte kamu ve özel sektörde normal mesai düzeni geçerli oluyor ve kurumlar standart çalışma saatlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI 2026?

Resmi tatil olması nedeniyle 1 Ocak 2026 Perşembe günü banka şubeleri kapalı olacak. Tüm bankalarda fiziki şube hizmetleri duracak ve gişe üzerinden işlem yapılamayacak. Yeni hesap açılışı, kredi başvuruları ve şube içi döviz işlemleri bu tarihte banka şubelerinden gerçekleştirilemeyecek.

Bankaların kapalı olması, yalnızca şube işlemlerini kapsıyor. Dijital bankacılık kanalları üzerinden yapılan işlemler ise kesintisiz şekilde devam edecek. ATM’ler, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden para transferleri ve hesap hareketleri gerçekleştirilebilecek, FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler anlık olarak sürdürülebilecek.

YILBAŞINDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

Yılbaşı günü olan 1 Ocak’ta bankalar resmi tatil uygulaması nedeniyle kapalı durumda olacak. Banka çalışanları için mesai yapılmayacak ve tüm şubelerde hizmete ara verilecek. Tatilin sona ermesiyle birlikte 2 Ocak 2026 Cuma günü bankalarda normal mesai düzenine geçilecek. Şubeler yeniden açılacak ve tüm bankacılık işlemleri standart çalışma saatleri içinde yapılabilecek.