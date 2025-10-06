Sirkeci'de korku dolu anlar! Vapur iskeleye çarptı: Yaralı var mı?

Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura ve iskeleye çarptı. Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, iskeleye çarpan vapuru kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, meydana gelen kaza, iskelede fotoğraf çeken bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.