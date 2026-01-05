Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eşini bıçaklayarak katletti! Kendini ihbar edip başında bekledi: 'Keşke ben ölseydim'

Konya'da karısını bıçaklayarak katleden İzzet Ö. hakim karşısına çıktı. Yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söyleyen katil zanlısı "Çok pişmanım, keşke ben ölseydim. Ne yapsam telafisi olmuyor artık" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 13:01

Karatay ilçesi Araplar Mahallesi'nde 25 Mayıs 2025 günü dehşet yaşandı. 43 yaşındaki İzzet Ö. ile 3 çocuk annesi Nurhan Ö. arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmada İzzet Ö. mutfaktan aldığı bıçak ile eşini defalarca bıçaklayarak katletti. Cinayetin ardından "Eşimi bıçakladım" ihbarı yapan katil zanlısı kanlar içinde kalan karısının başında gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini bıçaklayarak katletti! Kendini ihbar edip başında bekledi: 'Keşke ben ölseydim'

KATİL ZANLISI HAKİM KARŞISINDA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından karısını öldüren sanık İzzet Ö.'nün yargılanmasına başlandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İzzet Ö. ile olayda hayatını kaybeden Nurhan Ö.'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eşini bıçaklayarak katletti! Kendini ihbar edip başında bekledi: 'Keşke ben ölseydim'

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM, NE YAPSAM TELAFİSİ OLMUYOR"

Davada söz verilen sanık İzzet Ö., maddi zorluklar yaşadıkları için arada eşi Nurhan Ö. ile kavga ettiklerini anlatarak, "İstanbul'dan Konya'ya taşındıktan sonra geçimsizliklerimiz burada da devam etti. Olay günü eve kimlerin gelip gittiğini öğrenmek istediğim için kamera taktıracağımı söylemem üzerine eşim bana abisinin geldiğini söyledi. Ben bu duruma karşı çıktım ve tekrar kavga başladı. Aramızda fazla küfürleşmeler oldu. Eşimin bu sırada telefonuna ses kaydı almaya başladığını görünce telefonu aldım ve mutfaktan aldığım bıçakla telefona zarar verdim. Eşim bana vurmaya başladı. Elimde bıçakla eşimle kavga etmeye devam edince 'polis çağırın' diye bağırıyordu. Bir an her şey bitsin diye eşimi bıçakladım. Sonra durumu 112'yi arayıp bildirdim. Olay nedeniyle çok pişmanım, keşke ben ölseydim, ne yapsam telafisi olmuyor" diye konuştu.

Eşini bıçaklayarak katletti! Kendini ihbar edip başında bekledi: 'Keşke ben ölseydim'

Olayda hayatını kaybeden Nurhan Ö.'nün abisi Kazım Çamurcu, "Kız kardeşimle telefonda görüntülü konuşurken, elinde ve yüzünde darp izlerinin olduğunu görüyordum. Çocuklar benim evimde kalıyor. Onlar da babasının, annesini darp ettiğini söyledi. Kardeşimi öldüren kişiden şikayetçiyiz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bebeğini durağa bırakıp kaçtı! Anne ve anneanne gözaltına alındı
Düğünde çıkan kavga sokakta devam etti! İşte o anlar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.