Bebeğini durağa bırakıp kaçtı! Anne ve anneanne gözaltına alındı

Esenler'de vatandaşlar otobüs durağında puset içinde 1 aylık bebek buldu. Terk edilen bebeği görenler durumu hemen pelis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bebek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınırken, anne ve anneannesi gözaltına alındığı öğrenildi.

DEPORT EDİLECEKLER

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.