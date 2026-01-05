Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

Ada Araştırma’nın Aralık 2025’te gerçekleştirdiği ve 2 bin 500 kişinin katılım sağladığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 'Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 44.9'u Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi.

ERDOĞAN'I ÖZEL VE DEMİRTAŞ İZLİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 29,0 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 7,5 ile 3. sıraya yerleşti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 7,0, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 5,5 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın oy oranı yüzde 3,0 olarak kaydedilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 2,1, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yüzde 0,9 oy aldı.

İŞTE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 44.9

Özgür Özel: 29.0

Selahattin Demirtaş: 7.5

Yavuz Ağıralioğlu : 7.0

Ümit Özdağ: 5.5

Fatih Erbakan 3.0

Müsavat Dervişoğlu: 2.1

Mahmut Arıkan: 0.9