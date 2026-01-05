Menü Kapat
14°
Editor
 Özge Sönmez

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

Ada Araştırma’nın Aralık 2025’te gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44.9 oranla ilk sırada yer aldı. Zirvede yer alan Erdoğan'ı Özgür Özel ve Selahattin Demirtaş izledi. İşte dikkat çeken saha araştırmasının detayları...

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim
Ada Araştırma’nın Aralık 2025’te gerçekleştirdiği ve 2 bin 500 kişinin katılım sağladığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 'Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 44.9'u Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

ERDOĞAN'I ÖZEL VE DEMİRTAŞ İZLİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 29,0 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 7,5 ile 3. sıraya yerleşti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 7,0, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 5,5 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın oy oranı yüzde 3,0 olarak kaydedilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 2,1, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise yüzde 0,9 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

İŞTE OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 44.9

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

Özgür Özel: 29.0

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

Selahattin Demirtaş: 7.5

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

Yavuz Ağıralioğlu : 7.0

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

Ümit Özdağ: 5.5

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

Fatih Erbakan 3.0

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

Müsavat Dervişoğlu: 2.1

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

Mahmut Arıkan: 0.9

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! Fark açılmaya devam ediyor: İşte zirvedeki isim

