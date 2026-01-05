Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı! İşte kalem kalem 2026 rakamları

Kategoriler
Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılan zam, sosyal yardımlar ve bazı temel ödemelerde yeni tutarları belirledi. Memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranında yapılan artış, evde bakım yardımı ve 65 yaş aylığından kıdem tazminatı tavanı ile bedelli askerlik ücretine kadar birçok kalemde değişikliğe yol açtı.
İşte kalem kalem yeni rakamlar ve tüm detaylar....
65 yaş aylığı
Temmuz–Aralık 2025: 5.315,6 TL
Gelen zam: 989,2 TL
Ocak–Temmuz 2026: 6.304,8 TL
Engelli aylığı (%40–69)
Temmuz–Aralık 2025: 4.243,2 TL
Gelen zam: 789,7 TL
Ocak–Temmuz 2026: 5.032,9 TL
Engelli aylığı (%70 ve üzeri)
Temmuz–Aralık 2025: 6.363,8 TL
Gelen zam: 1.184,3 TL
Ocak–Temmuz 2026: 7.548,1 TL
18 yaş altı engelli aylığı
Temmuz–Aralık 2025: 4.243,2 TL
Gelen zam: 789,7 TL
Ocak–Temmuz 2026: 5.032,9 TL
Ücret ve tazminatlar
Bedelli askerlik ücreti
Temmuz–Aralık 2025: 280.877,08 TL
Gelen zam: 52.271,2 TL
Ocak–Temmuz 2026: 333.148,30 TL