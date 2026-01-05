Menü Kapat
14°
 Şenay Yurtalan

Aralık ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Havayolu taşımacılığı bu kez şaşırttı

Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak Pazartesi günü açıklandı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ayın fiyatı en çok artan ve düşen ürünleri de belli oldu. Buna göre Aralık ayında havayolu taşımacılığı yüzde 32,95 oranında ucuzlarken, fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 11,38 ile taze balık oldu.

Aralık ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Havayolu taşımacılığı bu kez şaşırttı
IHA
05.01.2026
05.01.2026
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri birçok detayı gözler önüne serdi. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre aylık enflasyon yüzde 0,89 oranında artarken, yıllık enflasyon ise 30,89 oldu.

Aralık ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Havayolu taşımacılığı bu kez şaşırttı



Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından geçtiğimiz ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Aralık ayında en fazla fiyat artışı yüzde 11,38 ile taze balıkta yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 32,95 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

Aralık ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Havayolu taşımacılığı bu kez şaşırttı



En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler arasında ise yüzde 10,06 oranla ilaçlar, yüzde 10 oranla dana eti, yüzde 8,35 oranla konserve edilmiş veya işlenmiş balık ile yüzde 6,92 oranla patates oldu.

Aralık ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Havayolu taşımacılığı bu kez şaşırttı



En çok ucuzlayan ürünler arasında ise yüzde 5,30 oranla taze meyveler, yüzde 4,83 oranla seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar, yüzde 4,61 oranla erkek giyim ve yüzde 4,38 oranla erkek ayakkabısı yer aldı.

