Emekli maaş zammı 2026 Ocak son dakika: SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşları yılda iki kez enflasyona göre artış gösteriyor. Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları belli oluyor. Emekli ve memur maaş zammıyla birçok sosyal ödeme de değişecek. Dul ve yetim maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası, bedelli askerlik, SED yardımları artacak. Memur maaşlarıyla birlikte kamu kurumlarında çalışan öğretmen, doktor, bekçi, polis, hemşire ve diğer birçok kamu kurumu çalışanın maaşları zamlanacak. Asgari ücrete bu yıl yapılan artış %27 olurken memur ve emeklinin zam oranı, enflasyona göre bunun altında olacak. En düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine yaklaşması beklenirken zamlar kök maaşa yapıldığı için ek olarak yasal düzenleme gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını zamlı olarak bu ay alabilecek. Peki Emekli maaşları 2026 Ocak’ta ne kadar zamlanacak? İşte, emekli zammı maaş tablosu 2026 Ocak…

2026 OCAK’TA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00’da Aralık ayı enflasyonunu duyurdu. Aralık ayı enflasyonu 0,89 olurken yıllık olarak %30,89 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 12,19 oldu.

Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 12,19 oranında zam alacak. Memurlarda benzer şekilde yüzde 18,6 zam alacak.

Bu çerçevede en düşük emekli maaşı 18.713 TL oldu. En düşük memur maaşı ise 58.305 TL'ye ulaştı.

OCAK YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI LİSTESİ

17 bin lira emekli maaşı alan SSK–Bağkur emeklisinin maaşı %12,19 zamla 2 bin 72 lira 30 kuruş artacak ve 19 bin 72 lira 30 kuruşa yükselecek.

17 bin 500 lira emekli maaşı alan emeklinin maaşı %12,19 zamla 2 bin 133 lira 25 kuruş artacak ve 19 bin 633 lira 25 kuruş olacak.

18 bin lira emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı, %12,19 zamla 2 bin 194 lira 20 kuruş artarak 20 bin 194 lira 20 kuruşa ulaşacak.

18 bin 500 lira emekli maaşı alan emeklinin maaşı %12,19 zam sonrası 2 bin 255 lira 15 kuruş artacak ve 20 bin 755 lira 15 kuruş olacak.

19 bin lira emekli maaşı alan emeklinin maaşı %12,19 zamla 2 bin 316 lira 10 kuruş artacak ve 21 bin 316 lira 10 kuruşa yükselecek.

19 bin 500 lira emekli maaşı alan emeklinin maaşı %12,19 zamla 2 bin 377 lira 05 kuruş artacak ve 21 bin 877 lira 05 kuruş olacak.

20 bin lira emekli maaşı alan emeklinin maaşı ise %12,19 zam sonrası 2 bin 438 lira artarak 22 bin 438 liraya ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, programa göre 5 Ocak Pazartesi günü saat düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Emekli zammına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirme yapması bekleniyor. Seyyanen veya refah payına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine bin liralık ek artış gerçekleştirilecek.

SOSYAL YARDIMLAR DEĞİŞECEK

Memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanan birçok ödeme memur maaşıyla birlikte değişecek. 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası, dul ve yetim maaşı, bedelli askerlik, SED ödemeleri Ocak ayından itibaren zamlı olarak yatırılacak.

KAMUDA MAAŞLAR ARTIYOR

En düşük memur maaşı, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 50 bin seviyesine yaklaşırken kamu kurumlarındaki memurların da maaşı Ocak ayından itibaren zamlı yatacak. Memurlara toplu sözleşmeyle birlikte %18,5 zam yapılması öngörülüyor. Memur olarak görev yapan öğretmen, doktor, polis, hemşire, avukat, mühendis maaşları da bugün belli olacak.