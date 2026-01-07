En düşük emekli maaşı ek zam 2026 düzenlemesi: SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emekli maaşlarına ek zam (seyyanen) yapılacak mı, ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olurken gözler en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 liraya çevrilmişti. %12,19 zam yapılması durumunda emekli aylığı 18 bin 938 lira olarak hesaplanmıştı. Memur emeklilerine toplu sözleşme zammı, asgari ücretin ise %27 zamlanması sebebiyle en düşük emekli maaşı beklentilerin altında kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise emeklilerin tepkisine vurgu yaparken taleplere duyarsız kalınmayacağının altını çizdi. Kamuoyunda en düşük emekli maaşı artışıyla ilgili enflasyon oranında veya bunun üzerinde mi olması gerektiğine yönelik tartışmalar olduğunu hatırlatan Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarını işaret etti. En düşük emekli maaşı zam ihtimaline göre yeni hesaplamalar yapıldı. Peki En düşük emekli maaşı 2026 ne kadar olacak? İşte, SSK, Bağ-Kur zammıyla ilgili detaylar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME GELİYOR

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ocak-Temmuz ayı zam oranları belli oldu. Emeklilere yapılan zam oranı 12,19 olurken memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre %18.6 zam alacak.

En düşük emekli maaşı bu zam oranına göre 2 bin 57 lira artacak 18 bin 938 liraya yükseldi. Enflasyon farkı kök maaşlarına uygulandığından 4 milyon emeklinin zam oranı düşük kaldı.

Hükümet ise yeni bir düzenleme için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada son yıllarda en düşük emekli aylığına yapılan artışların enflasyon farkı kadar olduğunu anımsatarak bu artışların Meclis tarafından kanunla yapılması gerektiğini vurguladı.

17 milyon emekli olduğunu vurgulayan Yılmaz, 4 milyon emeklinin maaşını alt limitten aldığını ifade ederken bütçeye kaynak yansımaları, ne kadar kişiyi etkileyeceği ve imkanlar ölçüsünde neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasının devamında “ Burada nihai karar, Meclisimizin.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN EK ZAM YAPILACAK MI?

Normal emeklilere gelen zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira olurken TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni bir çalışma yapıyor. Çalışmanın kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında imkanların sonuna kadar zorlayarak emeklinin yanında olduklarını vurgularken enflasyona ezdirmediklerini ve bu anlayışın devam ettiğini söyledi.

Uzmanlar en düşük emekli aylığı enflasyon oranı kadar ek bir ilave yapılacağı üzerinde duruluyor. 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşına yapılacak artış %12,19 olması durumunda 18 bin 938 lira olacak. En düşük emekli aylığının 20 bin lira seviyesine çekilmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşına ek olarak %5,5-6 oranında zam yapıldığında en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine yükseliyor. En düşük emekli maaşına yapılacak artış bu hesaplamaya göre 17,79 zamlanması durumunda 20 bin lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 TBMM’DE GÖRÜŞÜLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti’nin en düşük emekli maaşı çalışması tamamlandıktan sonra Meclis’in gündemine gelecek. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Emeklilerin taban aylığı şu an mevcut olarak 16 bin 881 lira olarak yatırılıyor. Kök maaşı 15 bin 46 liranın altına olanlar ise enflasyon oranı olan %12,19’luk fark eklendiği 16 bin 881 lirayı aşmıyor. 4 milyon emekli bu durumda bulunurken düzenlemeden bu 4 milyon emekli yararlanacak. Kök maaşı sorgulama işlemleri ise e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Emekliler, e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak sağ üst kısımda bulunan arama kısmına “Ne kadar emekli maaşı alırım” şeklinde sorgulama yaparak kök aylığını öğrenebilirler.