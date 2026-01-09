Şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura takvimi il sıralaması 2026: Antalya, Kocaeli, Konya, İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir ve Balıkesir kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin kura çekimi illere göre devam ediyor. Ardahan, Van, Iğdır, Kars, Şırnak, Bitlis, Mardin ve Hakkari gibi illerde kura çekimi sonuçları belli oldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından düzenlenecek kura çekimlerinin takvimi açıklandı. En fazla başvuru yapılan illerin başında gelen İstanbul’da kura çekimi dört günde tamamlanacak. 31 bin yeni konutun inşa edileceği Ankara’da ise kura çekimi 5 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ 500 bin konut başvurularına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru geldi. Farklı kategorilerde alınan başvurularda şartları sağlayan 5 milyon 242 bin aday ise kura çekimine katılmaya hak kazandı. TOKİ 500 bin konut kuraya katılmaya hak kazanan adaylar listesi talep.toki.gov.tr adresinden kura tarihleriyle beraber belli oldu. Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesinden veya e-Devlet kapısı aracılığıyla sonuçlar öğrenilebiliyor. Peki TOKİ 500 bin konut kura çekimi hangi ilde, ne zaman? İşte, il il kura tarihleri…

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ (ŞEHİRLERE GÖRE) TAKVİMİ 2026

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri başlarken gözler takvime çevrilmişti. İllere göre kura çekimleri hafta sonu da devam ediyor. İlk kura çekimi Ardahan ilinden başlarken sırasıyla Siirt, Van, Mardin, Ağır, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars gibi illerde tamamlandı.

Kura çekimleri 9-10-11 Ocak tarihlerinde Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tuncelli illerinden devam edecek. TOKİ kura çekimlerine yaklaşık 10 günlük ara verilirken Gaziantep ve Tokat illerinden devam edecek.

Ankara’da kura çekimi 5 Şubat tarihinde tek günde tamamlanırken İzmir’de 6 Mart’ta ve İstanbul’da 9,10,11 ve 12 Mart tarihlerinde toplam 4 günde gerçekleştirilecek. Şehir şehir kura çekimi takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl

11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli

Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe

Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma

Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi

Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar

Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi

Kilis – 27 Ocak 2026 Salı

Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba

Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe

Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe

5 Şubat Ankara

11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa

12 Şubat 2026 Bolu

13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale

16 Şubat 2026 Edirne

17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli

20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli

22 Şubat 2026 Afyonkarahisar

24 Şubat 2026 Uşak

25 Şubat 2026 Isparta

26 Şubat 2026 Burdur

27 Şubat 2026 Denizli

3 Mart 2026 Muğla

4 Mart 2026 Aydın

5 Mart 2026 Manisa

6 Mart 2026 İzmir

9–12 Mart 2026 İstanbul

TOKİ KURAYA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ 500 bin konut başvurularında yaklaşık 3 milyon kişi başvuru şartlarını sağlamadığından kura çekimlerine katılmaya hak kazanamadı. TOKİ 500 bin konut kura çekimine katılmaya hak kazananlar isim listesi şeklinde ilan ediliyor. Kabul edilen adayların kura sıra numarası, banka başvuru numarası, başvuru türü, başvuru tarihi, başvuru sahibi adı-soyadı ve TCKN liste şeklinde yer alıyor.

TOKİ 500 bin konut kura çekimine katılacak isimler kura takvimiyle birlikte belli oluyor. TOKİ’nin resmi internet sayfasında talep.toki.gov.tr adresine giden adaylar, 500 bin konut dağılımı ekranında başvuru yaptıkları ilin üzerine giderek “Başvurular” kısmından Kabul ve Red ekranı üzerinden isim listesine ulaşabilirler. Kırmızı olarak belirtilen illerde kuraya katılan adaylar sorgulanabilir.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA YÖNTEMİ

TOKİ 500 bin kura çekimi kura sonuçları, iki farklı alternatif yöntemle sorgulanabiliyor. Kura çekimi canlı yayınını takip edemeyen adaylar, talep.toki.gov.tr adresinden başvuru yaptıkları ilin üzerine giderek “Başvurular” kısmından “Kura Sonucu”nu seçerek isim listesine ulaşabilirler. Kura sonuçları isim listesi şeklinde yayımlanırken sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra numarası yer alır. İkinci yöntemde ise adaylar doğrudan e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirler.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANIYOR

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri noter huzurunda canlı olarak yayınlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 500 bin konut hak sahipliği belirleme kurası “TOKİ Kurumsal” hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor. Youtube’a giriş yapan kullanıcılar arama çubuğuna TOKİ yazarak resmi hesap üzerinden “ Canlı” ibaresini seçerek kura çekimini takip edebilirler. Kura çekimleri, geriye dönük olarak da izlenebilir.