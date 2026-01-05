Yaşlılık maaşı 2026 ne kadar oldu? Memur zammı sonrası 65 yaş aylığı zam hesaplaması yapıldı

Muhtaçlık gelirinin altında bulunan ve SGK’dan geliri olmayan (emekli maaşı) üç ayda bir yaşlılık maaşı alabiliyor. Başvuru işlemleri e-Devlet veya nüfus müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Memur maaşı zammıyla birlikte dul ve yetim aylığı, 65 yaş maaşı, evde bakım parası, engelli aylığı ve bedelli askerlik zamlanacak. Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olarak beklendiğini ifade etmişti. Yeni yaşlılık maaşı hesaplaması yapıldı. TÜİK, Aralık ayı enflasyonunu duyururken memurların alacağı zam oranı yüzde 18.6 oldu. Peki 65 yaş maaşı ne kadar oldu? İşte, yapılan hesaplama...

YAŞLILIK MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 12,19 oranında zam alacak. 5 bin 540 lira olarak yatırılan yaşlılık maaşı bu zam oranına göre 1.030 lira olacak ve 6 bin 570 liraya yükselecek.

GÖZLER SOSYAL ÖDEMELERE ÇEVRİLDİ

2025 yılında yapılan artışla birlikte yüzde 49,69 arası engelli olanlara 3 bin 723 lira, yüzde 70 ve engelli olanlara ise 5 bin 584 lira ödeme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım parası ise 11 bin 702 lira olarak yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı ödemeleri ise hisse oranlarına göre değişiyor.

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, stajyer ücreti, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatı tabanı değişti. Memur maaşıyla birlikte ise engelli aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı ve yaşlılık maaşı değişecek.

YAŞLILIK MAAŞI BU AY ZAMLI MI YATACAK?

65 yaş parası veya yaşlılık maaşı olarak da bilinen ödemeler 3 ayda bir hesaplara aktarılıyor. Yaşlılık maaşı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı olmak üzere üçer aylık dönemler halinde yatırılıyor. Bazı yıllarda zam sonrası yaşlılık maaşı ödemeleri Ocak ayına çekilmişti. Bu yıl ise ilk zamlı maaşlar, aksi bir açıklama gelmediği sürece Mart ayında hesaplara yatırılacak.