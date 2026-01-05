Emekli maaşlarına seyyanen (ek) zam yapılacak mı? 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması yapıldı

Milyonlarca kamu kurumu çalışanı memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 olarak açıklandı. Enflasyon yıllık bazda 30,89 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olmuştu. 2026 Ocak ayından itibaren emekliler ise zamlı maaş alacak. Maaş zamları, kök maaşlara yansıtıldığından en düşük emekli maaş zammı için yasal düzenleme gerekecek. Memurlara gelen zam oranı ise yüzde 18.6 olurken aynı zam oranı memur emeklileri için de geçerli olacak. En düşük memur maaşı 26 bin 887 lira olarak ödenecek. Emekli maaş zammı için ek bir düzenleme olup olmayacağı tartışılıyor. Peki Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? İşte, merak edilen sorunun cevabı…

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli ve memur zammı belli olmadan önce yaptığı açıklamada “ Emekli rahat edemez. Seyyanen zam gelirse SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşı 40 bin TL’nin altına düşmez, memur emeklileri 50 bin TL’yi aşar. Ama ekonomi yönetimi yasaya göre hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Memur emeklileri için ise yüzde 18 zam + 1000 TL seyyanen artış beklendiğini belirten Karakaş, bunun dışında refah payına dair bir emare olmadığını söyledi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA GÖRE HESAPLAMALAR YAPILDI



MEMUR MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLDU?

Şube Müdürü

Temmuz–Aralık: 76.659 TL

Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL

Artış: 14.259 TL

Memur

Temmuz–Aralık: 52.617 TL

Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL

Artış: 9.787 TL

Uzman Öğretmen

Temmuz–Aralık: 67.766 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL

Artış: 12.604 TL

Öğretmen

Temmuz–Aralık: 61.146 TL

Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL

Artış: 11.373 TL

Başkomiser

Temmuz–Aralık: 74.490 TL

Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL

Artış: 13.855 TL

Polis Memuru

Temmuz–Aralık: 68.084 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL

Artış: 12.664 TL

Uzman Doktor

Temmuz–Aralık: 126.119 TL

Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL

Artış: 23.458 TL

Hemşire

Temmuz–Aralık: 61.759 TL

Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL

Artış: 11.487 TL

Mühendis

Temmuz–Aralık: 78.200 TL

Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL

Artış: 14.545 TL

Teknisyen

Temmuz–Aralık: 54.547 TL

Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL

Artış: 10.146 TL

Profesör

Temmuz–Aralık: 111.348 TL

Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL

Artış: 20.711 TL

Araştırma Görevlisi

Temmuz–Aralık: 73.792 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL

Artış: 13.725 TL

Vaiz

Temmuz–Aralık: 63.916 TL

Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL

Artış: 11.888 TL

Avukat

Temmuz–Aralık: 73.515 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL

Artış: 13.674 TL

Bekçi

Temmuz–Aralık: 56.120 TL

Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL

Artış: 10.438 TL

Zabıta

Temmuz–Aralık: 50.502 TL

Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL

Artış: 9.393 TL

EVDE BAKIM MAAŞI, ENGELLİ AYLIĞI VE 65 YAŞ MAAŞI DEĞİŞTİ

Aralık ayı enflasyonu ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Yapılacak zamla birlikte sosyal yardım ödemeleri, yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı ile dul ve yetim maaşı da zamlanacak. Dul ve yetim maaşları yüzde 12,19 zamlanırken evde bakım maaşı, engelli maaşı, yaşlılık maaşı ise yüzde 18.6 oranında artacak.