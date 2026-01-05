Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Emekli maaşlarına seyyanen (ek) zam yapılacak mı? 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması yapıldı

4A, 4B ve 4C emeklilerinin merakla beklediği emekli maaş zammı oranı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılırken en düşük emekli maaşı 18 bin 713 liraya yükseldi. Emekliler ise ek bir düzenlemeyle memurlarda olduğu gibi seyyanen artış olup olmayacağı gündeminde aldı.Geçtiğimiz zam dönemlerinde çalışanların yaşam standartlarını belli bir seviyeye çekebilmek için refah payı iyileştirmeleri yapılmıştı. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre zam alacak. Peki Emeklilere seyyanen zam (refah payı) verilecek mi? İşte, emekli maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

05.01.2026
05.01.2026
saat ikonu 11:57

Milyonlarca kamu kurumu çalışanı memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 olarak açıklandı. Enflasyon yıllık bazda 30,89 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olmuştu. 2026 Ocak ayından itibaren emekliler ise zamlı maaş alacak. Maaş zamları, kök maaşlara yansıtıldığından en düşük emekli maaş zammı için yasal düzenleme gerekecek. Memurlara gelen zam oranı ise yüzde 18.6 olurken aynı zam oranı memur emeklileri için de geçerli olacak. En düşük memur maaşı 26 bin 887 lira olarak ödenecek. Emekli maaş zammı için ek bir düzenleme olup olmayacağı tartışılıyor. Peki Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? İşte, merak edilen sorunun cevabı…

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli ve memur zammı belli olmadan önce yaptığı açıklamada “ Emekli rahat edemez. Seyyanen zam gelirse SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşı 40 bin TL’nin altına düşmez, memur emeklileri 50 bin TL’yi aşar. Ama ekonomi yönetimi yasaya göre hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Memur emeklileri için ise yüzde 18 zam + 1000 TL seyyanen artış beklendiğini belirten Karakaş, bunun dışında refah payına dair bir emare olmadığını söyledi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA GÖRE HESAPLAMALAR YAPILDI

Emekli maaşlarına seyyanen (ek) zam yapılacak mı? 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaş zammı hesaplaması yapıldı

MEMUR MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLDU?

Şube Müdürü
Temmuz–Aralık: 76.659 TL
Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL
Artış: 14.259 TL

Memur
Temmuz–Aralık: 52.617 TL
Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL
Artış: 9.787 TL

Uzman Öğretmen
Temmuz–Aralık: 67.766 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL
Artış: 12.604 TL

Öğretmen
Temmuz–Aralık: 61.146 TL
Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL
Artış: 11.373 TL

Başkomiser
Temmuz–Aralık: 74.490 TL
Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL
Artış: 13.855 TL

Polis Memuru
Temmuz–Aralık: 68.084 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL
Artış: 12.664 TL

Uzman Doktor
Temmuz–Aralık: 126.119 TL
Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL
Artış: 23.458 TL

Hemşire
Temmuz–Aralık: 61.759 TL
Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL
Artış: 11.487 TL

Mühendis
Temmuz–Aralık: 78.200 TL
Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL
Artış: 14.545 TL

Teknisyen
Temmuz–Aralık: 54.547 TL
Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL
Artış: 10.146 TL

Profesör
Temmuz–Aralık: 111.348 TL
Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL
Artış: 20.711 TL

Araştırma Görevlisi
Temmuz–Aralık: 73.792 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL
Artış: 13.725 TL

Vaiz
Temmuz–Aralık: 63.916 TL
Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL
Artış: 11.888 TL

Avukat
Temmuz–Aralık: 73.515 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL
Artış: 13.674 TL

Bekçi
Temmuz–Aralık: 56.120 TL
Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL
Artış: 10.438 TL

Zabıta
Temmuz–Aralık: 50.502 TL
Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL
Artış: 9.393 TL

EVDE BAKIM MAAŞI, ENGELLİ AYLIĞI VE 65 YAŞ MAAŞI DEĞİŞTİ

Aralık ayı enflasyonu ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Yapılacak zamla birlikte sosyal yardım ödemeleri, yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım parası, engelli maaşı ile dul ve yetim maaşı da zamlanacak. Dul ve yetim maaşları yüzde 12,19 zamlanırken evde bakım maaşı, engelli maaşı, yaşlılık maaşı ise yüzde 18.6 oranında artacak.

