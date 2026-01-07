Yeni emekli banka promosyonları 2026 Ocak! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Emekli maaşlarını taşımaya hazırlanan 4A, 4B ve 4C emeklileri güncellenen promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Kampanyaların geçerlilik süresini kaçırmak istemeyenler, 3 yıl aynı bankadan alma sözü vererek promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Emekli maaşı tutarlarına göre promosyon ödemelerinde alt limit ve üst limit belirleniyor. Kamu bankalarından olan Halkbank promosyonun yanı sıra maaşlarını taşıyacaklara 12 ay taksitli nakit avantajı, kart harcamalaırna yıllık 35 bin liraya varan indirimler ve fatura ödeme talimatlarına ise 3 bin 500 lira ParafPara sağlıyor. Peki 2026 ocak hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, yeni promosyon kampanyaları…

YENİ EMEKLİ BANKA PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 OCAK

Garanti Bankası, İş Bankası, QNB Finansbank, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank emekli promosyon kampanyalarını yeni yılla birlikte güncelledi.

En düşük emekli aylığı ek bir düzenleme olmadan 19 bin lira seviyesine çıkarılırken seyyanen artış bekleniyor.

Emekli banka promosyonu tutarları, ek fırsatlarla birlikte 60 bin liraya kadar dayanıyor. Bankaların güncel promosyon tutarlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?



VAKIFBANK: Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı veriliyor. Başvurular 31 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek.

DENİZBANK: Denizbank promosyon kampanyası başvuruları 31 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Emekli maaşı 20 bin lira ve üzerinde olanlara toplam 27 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılacak.

GARANTİ BANKASI: Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026’dır. Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir. Garanti Bankası promosyon tutarları ek ödemelerle birlikte 25 bin liraya kadar ulaşıyor.,



AKBANK: Bankadan yapılan açıklamada “ ​SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül​” ifadeleri kullanıldı. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecek.

FİNANSBANK: “ 8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!

İŞ BANKASI: SGK emeklisi müşterine özel 24 bin liraya varan emekli promosyonu kampanyası bulunuyor. Maxipuan ve yeni kredi kartı müşterilerine ise 8 bin lira maxipuan, iki yeni fatura talimatı verenlere ise bin lira maxipuan verilecek.





HALKBANK: Halkbank maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 30 bin TL 12 ay taksitli nakit kredi imkanı verecek. Emekliler özel 12 bin liraya varan promosyon kredi kartı ile yapacağınız market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL’ye varan indirim, Yeni otamatik fatura talimatlarınıza 3.500 TL’ye varan ParafPara fırsatı ile toplamda 60.000 TL’ye varan avantajlar müşterileri bekleyecek.