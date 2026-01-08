Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Fuat İğci

En düşük emekli maaşı 20 bin lira mı oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşlarına refah payı (seyyanen zam) ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyonunun duyurulması ile beraber 15 milyon emeklinin zam oranı belli olmuştu. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olurken en düşük emekli aylığı ise bu zam oranına göre 18 bin 938 lirada kalmıştı. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının zamlanmasına ilişkin düzenlemeyi içeren 15 maddelik kanun teklifi hazırlıkları tamamlandı. Kanun teklifi, TBMM Genel Kurul’da milletvekilleri tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları 2026 ne kadar oldu? İşte, seyyanen zam ve emekliye ek zam son dakika gelişmeleri…

En düşük emekli maaşı 20 bin lira mı oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşlarına refah payı (seyyanen zam) ne kadar oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
17:41
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
17:43

En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçerek yeni düzenleme yapılacağının sinyallerini vermişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında son yıllarda en düşük emekli aylığına yapılan artışların enflasyon farkı kada rolduğunu ifade ederek artışların meclis tarafından kanunla yapılacağını ifade etmişti. Enflasyon zammı kök maaşa yansıtılırken milyonlarca emeklinin zammının geçerli olabilmesi için yeni düzenleme yapılması gerekiyordu. Düzenleme tamamlanırken en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. Peki En düşük emekli maaşı 2026 ne kadar olacak? İşte, en düşük emekli zammıyla ilgili son gelişmeler…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi içerek 15 maddelik kanun teklifi hazırlıklarını tamamladı.

En düşük emekli maaşına yönelik çalışma yarın TBMM Başkanlığına sunulacak ve onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. TGRT Haber’in ulaştığı kulis bilgilerine göre en düşük emekli maaşının bu düzenlemeden sonra 20 bin lira olması bekleniyor.

En düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine yükselmesi için ek olarak yüzde 5-6 arasında zamlanması gerekiyor. En düşük emekli maaşına yapılacak artış bu hesaplamaya göre 17,79 zamlanması durumunda 20 bin lira olacak.

En düşük emekli maaşı 20 bin lira mı oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşlarına refah payı (seyyanen zam) ne kadar oldu?

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Maaşını alt sınırdan alan yaklaşık 4.5 milyon emeklinin maaşına ek düzenleme yapılacak. Ancak maaşını Temmuz-Aralık ayında 16 bin 881 liradan daha yüksek alanlar için bu düzenleme geçerli olmayacak. Dolayısıyla 2026 yılının Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine çekilmesi bekleniyor.

4 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİ YARARLANACAK

Muhtemel artıştan 4 buçuk milyondan fazla emekli faydalanacak. İlave zammın bütçeye maliyetinin 70 milyar TL civarında olması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı 20 bin lira mı oldu? SSK ve Bağkur emekli maaşlarına refah payı (seyyanen zam) ne kadar oldu?

“KALICI NE YAPABİLİRİZ ONUN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak.

#Ekonomi
