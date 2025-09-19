Beşiktaş Üsküdar vapurunda ölü, yaralı var mı son dakika? Üsküdar vapur kazasında ne oldu?

Üsküdar açıklarında akşam saatlerinde meydana gelen Beşiktaş Üsküdar vapur kazasının ardından ekipler olay yerine sevk edildi.

BEŞİKTAŞ ÜSKÜDAR VAPURUNDA ÖLÜ, YARALI VAR MI SON DAKİKA?

19 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan Beşiktaş Üsküdar vapuru kazasının ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ÜSKÜDAR VAPUR KAZASI SON DAKİKA NE OLDU?

Bugün akşam saatlerinde kıyıya yanaşmak üzere olan Beşiktaş Üsküdar vapuru yük gemisi ile çarpışırken savrulan vatandaşlar hafif yaralandı. Herhangi bir ölü bulunmayan vapur kazası sonrası ekipler olay yerine sevk edildi. Üsküdar'da yaşanan olay sonucunda vatandaşlar endişeli anlar yaşarken herhangi bir can kaybı bulunmuyor.