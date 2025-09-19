İstanbul Boğazı'nda panik: Yolcu vapuru ile gemi çarpıştı! O anlar kamerada!

Üsküdar açıklarında akşam saatlerinde kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi hafifçe çarpıştı. Çarpışma sonucu geminin içinde savrulan yolcular hafif yaralandı.





Olay akşam saatlerinde Üsküdar açıklarında meydana geldi. Elinden bilgiye göre kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonucu yolcu vapuru içerisindeki yolcular savrulmanın etkisiyle yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasıyla birlikte yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerini gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay anı ve sonrasındaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada 12 yolcunun yaralı olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği çarpışmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "19.09.2025 Cuma günü saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8'i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Üsküdar'da yolcu taşıyan tekne ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucunda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmediğini bildirdi.

BAKANLIK: YARALI SAYISI 12

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çarpışmayla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde "Artvin" isimli gemi ile "Kamil Sayın" isimli yolcu motorunun çarpıştığı bilgisi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarının ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"12 kişinin yaralandığı olayın ardından "Kamil Sayın" isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem'e yanaşmıştır. 'Artvin' isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal etmektedir. Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir."