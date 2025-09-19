Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Editor
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul Boğazı'nda panik: Yolcu vapuru ile gemi çarpıştı! O anlar kamerada!

Üsküdar açıklarında bir yolcu vapuru ile yük gemisinin hafif şekilde çarpışmasıyla panik yaşandı. Vapurun ani durmasıyla dengesini kaybeden yolcular hafif yaralanmalarla kazayı atlattı. Yaralılar, vapurun kıyıya yanaşmasının ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi...

19.09.2025
açıklarında akşam saatlerinde kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi hafifçe çarpıştı. sonucu geminin içinde savrulan yolcular hafif yaralandı.

İstanbul Boğazı'nda panik: Yolcu vapuru ile gemi çarpıştı! O anlar kamerada!



Olay akşam saatlerinde Üsküdar açıklarında meydana geldi. Elinden bilgiye göre kıyıya yanaşmakta olan yolcu vapuru ile yük gemisi çarpıştı.

İstanbul Boğazı'nda panik: Yolcu vapuru ile gemi çarpıştı! O anlar kamerada!

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonucu yolcu vapuru içerisindeki yolcular savrulmanın etkisiyle yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasıyla birlikte yaralanan yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerini gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul Boğazı'nda panik: Yolcu vapuru ile gemi çarpıştı! O anlar kamerada!

Olay anı ve sonrasındaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada 12 yolcunun olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği çarpışmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "19.09.2025 Cuma günü saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8'i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

https://x.com/TC_istanbul/status/1969112580544205247/photo/1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Üsküdar'da yolcu taşıyan tekne ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucunda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmediğini bildirdi.

BAKANLIK: YARALI SAYISI 12

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çarpışmayla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde "Artvin" isimli gemi ile "Kamil Sayın" isimli yolcu motorunun çarpıştığı bilgisi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarının ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"12 kişinin yaralandığı olayın ardından "Kamil Sayın" isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem'e yanaşmıştır. 'Artvin' isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal etmektedir. Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir."

