22°
Kadıköy'deki ilkokulda faciadan dönüldü! Bıçaklı veli dehşet saçtı

Kadıköy'de bulunan Erenköy İlkokulu çıkışında öğrenciler ve veliler dehşeti yaşadı. Çocuklarını almak için bekleyen iki veli arasındaki tartışma bir anda bıçaklı kavgaya döndü. Bir veli diğer veliye bıçak göstermesi üzerine çevredeki veliler ve öğrenciler panik yaşadı. Bir velinin baygınlık geçirdiği olayda bıçaklı saldırganın gitmesine çevredeki vatandaşlar engel oldu. Çocukların korku dolu bakışları kameralara yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 17:00

İstanbul'daki bir ilkokul çıkışında öğrencileri almak için bekleyen arasında çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir veli elindeki bıçakla başka bir velinin üzerine yürümeye çalıştı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, velilerden biri tartışma sırasında baygınlık geçirdi.

Kadıköy'deki ilkokulda faciadan dönüldü! Bıçaklı veli dehşet saçtı

BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Caddebostan Mahallesi Erenköy İlkokulu önünde gerçekleşti. İddiaya göre, öğrencilerin çıkışını bekleyen veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine velilerden biri, elindeki bıçakla diğer velilerin üzerine yürüdü.

Kadıköy'deki ilkokulda faciadan dönüldü! Bıçaklı veli dehşet saçtı

ŞAHIS KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KÜÇÜK ÇOCUK KORKUYA KAPILDI

Ardından şahsın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak diğer velilerin duruma engel olduğu görüldü. Velilerin üzerine bıçakla yürüyen şahsın çocuğunun aracın arka koltuğunda bulunması ve yaşadığı korku dolu anlar ise büyük tepki topladı.

Kadıköy'deki ilkokulda faciadan dönüldü! Bıçaklı veli dehşet saçtı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışmada şans eseri yaralanan olmazken, veliler arasında büyük bir panik yaşandı. Olay sonrası çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan bir veli ise baygınlık geçirdi.

Kadıköy'deki ilkokulda faciadan dönüldü! Bıçaklı veli dehşet saçtı
