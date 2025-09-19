Kadıköy'deki ilkokulda faciadan dönüldü! Bıçaklı veli dehşet saçtı

İstanbul'daki bir ilkokul çıkışında öğrencileri almak için bekleyen veliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir veli elindeki bıçakla başka bir velinin üzerine yürümeye çalıştı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, velilerden biri tartışma sırasında baygınlık geçirdi.

BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kadıköy Caddebostan Mahallesi Erenköy İlkokulu önünde gerçekleşti. İddiaya göre, öğrencilerin çıkışını bekleyen veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine velilerden biri, elindeki bıçakla diğer velilerin üzerine yürüdü.

ŞAHIS KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KÜÇÜK ÇOCUK KORKUYA KAPILDI

Ardından şahsın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak diğer velilerin duruma engel olduğu görüldü. Velilerin üzerine bıçakla yürüyen şahsın çocuğunun aracın arka koltuğunda bulunması ve yaşadığı korku dolu anlar ise büyük tepki topladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışmada şans eseri yaralanan olmazken, veliler arasında büyük bir panik yaşandı. Olay sonrası çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan bir veli ise baygınlık geçirdi.