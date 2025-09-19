Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
22°
İlkokulda dehşet! Sınıfı bastı, öğretmeni karnından bıçakladı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir ilkokulu basan bıçaklı saldırgan, sınıfa zorla girdikten sonra bir öğretmeni karnından bıçakladı. Saldırgan kendisine müdahale etmek isteyen başka bir öğretmeni de elinden yaraladı.

İlkokulda dehşet! Sınıfı bastı, öğretmeni karnından bıçakladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 13:36

’ın ilçesinde bulunan Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahıs, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.’ya saldırmak için okula geldi.

İlkokulda dehşet! Sınıfı bastı, öğretmeni karnından bıçakladı

BAŞKA BİR ÖĞRETMENİ BIÇAKLADI

R.A.'nın öğleden sonra okula geleceğini bilmeyen saldırgan, sınıf isimliklerinde ismi görünce onun derste olduğunu zannederek elinde bıçakla sınıfa girdi. O sırada saldırgan, sınıfta olan Türkçe öğretmeni E.Ş.’yi karın boşluğundan bıçakladı.

İlkokulda dehşet! Sınıfı bastı, öğretmeni karnından bıçakladı

OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMENLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında öğretmen R.Y. de elinden yaralandı. Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TGRT Haber
