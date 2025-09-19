Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Haraç çetelerinin hedefine kasap girdi! Saldırıyı çocuklara yaptırdılar

İstanbul Sarıyer'de 2'si çocuk 3 kişi kasaba silahlı saldırı düzenledi. 1 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yapılan operasyonda 2'si çocuk 3 kişi yakalandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken iş yerinin Şubat ayında da saldırıya hedef olduğu ve azmettiricinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 11:27

Kilyos Mahallesi'nde 12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında mahalle kasabına düzenlendi. Motosikletli iki şüpheli haraç için geldikleri kasaba tabanca ile ateş etti. Olayda dükkan içindeki 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, Sarıyer İlçe Jardarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

Haraç çetelerinin hedefine kasap girdi! Saldırıyı çocuklara yaptırdılar


2 ÇOCUK 3 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren T.T. (14) ve E.Ö. (15) ile azmettirici olduğu belirlenen O.Ş. (22) tespit edildi. Şüpheliler, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş kapsamlı yürüttüğü çalışmalar kapsamında 68 güvenlik kamerası görüntüsü ve 70 saatlik inceleme sonucunda Güngören, Bağcılar ve Sancaktepe ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haraç çetelerinin hedefine kasap girdi! Saldırıyı çocuklara yaptırdılar

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Motosikletli 2 kişinin iş yerine tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırganların seyir halinde ateş ettiği ve iş yerinin camında duran bir kişiye merminin isabet ettiği görülüyor. Merminin isabet ettiği kişinin yere yığıldığı gözüküyor. Öte yandan, şüphelilerin motosikletle Fenertepe gişelerinden otobana çıkarak kaçış anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Haraç çetelerinin hedefine kasap girdi! Saldırıyı çocuklara yaptırdılar

İLK SALDIRI DEĞİL

Silahlı saldırıya uğrayan kasabın Şubat ayında da saldırıya hedef olduğu öğrenildi. Saldırıyı azmettiren şüphelinin, bu saldırıyla bağlantılı O.Ş. olduğu belirlendi. Saldırı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında 128 güvenlik kamerası ve 96 saatlik kayıt incelenerek tamamlandı. Azmettirici olduğu düşünülen diğer şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haraç çetelerinin hedefine kasap girdi! Saldırıyı çocuklara yaptırdılar

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konya'da silahlı saldırı: Araç önü kesilip kurşunlandı!
Ümraniye'de korku dolu olay! Eczaneye silahlı saldırı: 'Haraç vermeyince kurşunladılar'
ETİKETLER
#istanbul
#silahlı saldırı
#sarıyer
#yakalama
#güvenlik kameraları
#Kilyos
#Haraç Talep
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.