Haraç çetelerinin hedefine kasap girdi! Saldırıyı çocuklara yaptırdılar

İstanbul Sarıyer Kilyos Mahallesi'nde 12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında mahalle kasabına silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli iki şüpheli haraç için geldikleri kasaba tabanca ile ateş etti. Olayda dükkan içindeki 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, Sarıyer İlçe Jardarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.



2 ÇOCUK 3 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren T.T. (14) ve E.Ö. (15) ile azmettirici olduğu belirlenen O.Ş. (22) tespit edildi. Şüpheliler, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş kapsamlı yürüttüğü çalışmalar kapsamında 68 güvenlik kamerası görüntüsü ve 70 saatlik inceleme sonucunda Güngören, Bağcılar ve Sancaktepe ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Motosikletli 2 kişinin iş yerine tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırganların seyir halinde ateş ettiği ve iş yerinin camında duran bir kişiye merminin isabet ettiği görülüyor. Merminin isabet ettiği kişinin yere yığıldığı gözüküyor. Öte yandan, şüphelilerin motosikletle Fenertepe gişelerinden otobana çıkarak kaçış anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

İLK SALDIRI DEĞİL

Silahlı saldırıya uğrayan kasabın Şubat ayında da saldırıya hedef olduğu öğrenildi. Saldırıyı azmettiren şüphelinin, bu saldırıyla bağlantılı O.Ş. olduğu belirlendi. Saldırı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında 128 güvenlik kamerası ve 96 saatlik kayıt incelenerek tamamlandı. Azmettirici olduğu düşünülen diğer şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.