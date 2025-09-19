Böyle torun olmaz olsun! İçkisine karışan babaannesini tüple katletti

Denizli'de dün dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kırsal bir mahallede yaşayan 40 yaşındaki O.K., ekipleri arayarak 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı evinde hareketsiz şekilde yatarken bulduğunu öne sürerek yardım istedi.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

EVE BAŞKA BİRİSİ GİRİP ÇIKMAMIŞ...

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınan torun O.K., dışarıdan eve geldiğinde babaannesinin baygın şekilde yattığını söyledi. Torunun çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çevredeki güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), eve yaşlı kadın ve torunundan başka kimsenin girip çıkmadığını belirledi.

15 SAAT SONRA İTİRAF ETTİ

Jandarmanın tekrar sorguya aldığı O.K., olayı inkar etse de 15 saatlik titiz çalışma sonucu suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. O.K., olay anında alkollü olduğunu, içmesine karıştığı için babaannesini başına tüple vurarak ölümüne neden olduğunu belirtti. Alkolün etkiyle babaannesini öldüren torun, tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.