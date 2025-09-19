Mevsimin ilk karı düştü! Sobalar yakılmaya başladı

Erzincan'da hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden düştü. Hava sıcaklığındaki bu ani düşüşle birlikte kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

ZİRVE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’nin beyaza bürünmüş hali sabah saatlerinde kent merkezinden görüldü. Yüksek kesimlerde bulunan köylerde kış telaşı erken başladı, sobalar yakıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.