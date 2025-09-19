Menü Kapat
22°
Yaşam
Editor
 Baran Aksoy

Mevsimin ilk karı düştü! Sobalar yakılmaya başladı

Erzincan'da sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Keşiş Dağı'nın zirve noktasına mevsimin ilk karı düştü.

Mevsimin ilk karı düştü! Sobalar yakılmaya başladı
'da hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden düştü. Hava sıcaklığındaki bu ani düşüşle birlikte kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Mevsimin ilk karı düştü! Sobalar yakılmaya başladı

ZİRVE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’nin beyaza bürünmüş hali sabah saatlerinde kent merkezinden görüldü. Yüksek kesimlerde bulunan köylerde kış telaşı erken başladı, sobalar yakıldı.

Mevsimin ilk karı düştü! Sobalar yakılmaya başladı

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

#hava durumu
#erzincan
#soğuk hava
#kar yağışı
#Keşiş Dağı
#Yaşam
