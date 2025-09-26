Menü Kapat
20°
Sakaryaspor'da tokat skandalı! Caner Erkin ve Burak Altıparmak için karar verildi

Sakaryaspor'un, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynadığı Pendikspor maçında şoke eden anlar yaşandı. Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atmış ve kadro dışı kalmıştı. Gündeme oturan anlarla ilgili yeni bir karar verildi.

, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında dün oynanan müsabakada 'a 4-1 mağlup oldu. Mücadeleye ise 77. dakikada yaşanan tokat olayı damga vurdu. Yeşil-siyahlılarda takım arkadaşı Burak Altıparmak ile gerginlik yaşayan , hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan tecrübeli futbolcu için kulüp yönetimi de harekete geçti. Savunması alınan Caner Erkin ile Burak Altıparmak teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

2 OYUNCU DA KADRO DIŞI

Konuya ilişkin ilişkin olarak Sakayaspor’dan yapılan açıklamada, "Sakaryaspor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil-siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil, aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur. Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir. Bu minvalde, kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir. Sakaryaspor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

