Editor
 Onur Kaya

Caner Erkin'den skandal hareket! Takım arkadaşını tokatladı, kırmızı kart gördü

Trendyol 1. Lig'de oynanan Pendikspor-Sakaryaspor maçında skandal bir olay yaşandı. Sakaryaspor kaptanı Caner Erkin, takımı 3-1 yenik durumdayken takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı. Erkin direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Caner Erkin'den skandal hareket! Takım arkadaşını tokatladı, kırmızı kart gördü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
06:26
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
06:26

Trendyol 'in 7. haftasında Atko Grup , sahasında ağırladığı 'u 4-1 mağlup etti.

Pendikspor 19. dakikada Jonson Clarke-Harris'in penaltı golüyle öne geçti. Sakaryaspor bu gole 31. dakikada Gael Kakuta'nın golüyle cevap verdi. 53'te Yiğit Fidan'ın golüyle yeniden öne geçen ev sahibi ekip, 59. dakikada Hüseyin Maldarile farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında Ahmet Karademir'in attığı gol skoru belirledi.

Bu sonuçla Pendikspor puanını 14'e yükselterek ligde 3. sıraya yükseldi. 8 puanda kalan Sakaryaspor ise 16. sırada yer aldı.

Caner Erkin'den skandal hareket! Takım arkadaşını tokatladı, kırmızı kart gördü

CANER ERKİN TOKAT ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ancak mücadeleye Sakaryaspor forması giyen 'in hareketi damga vurdu. Caner Erkin 76. dakikada takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı. Bunun üzerine hakem Burak Demirkıran, Erkin'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Caner Erkin'den skandal hareket! Takım arkadaşını tokatladı, kırmızı kart gördü
