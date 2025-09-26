Caner Erkin'den skandal hareket! Takım arkadaşını tokatladı, kırmızı kart gördü

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti.
Pendikspor 19. dakikada Jonson Clarke-Harris'in penaltı golüyle öne geçti. Sakaryaspor bu gole 31. dakikada Gael Kakuta'nın golüyle cevap verdi. 53'te Yiğit Fidan'ın golüyle yeniden öne geçen ev sahibi ekip, 59. dakikada Hüseyin Maldarile farkı ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında Ahmet Karademir'in attığı gol skoru belirledi.
Bu sonuçla Pendikspor puanını 14'e yükselterek ligde 3. sıraya yükseldi. 8 puanda kalan Sakaryaspor ise 16. sırada yer aldı.
Ancak mücadeleye Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin'in hareketi damga vurdu. Caner Erkin 76. dakikada takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı. Bunun üzerine hakem Burak Demirkıran, Erkin'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.