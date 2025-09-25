Caner Erkin neden gündem oldu? Takım arkadaşına tokat mı attı?

İstanbul
1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaştı.
Sakaryaspor’da kaptan Caner Erkin, sahalarda nadiren görülen bir olaya imza attı.
Mücadelenin 75. dakikasında Sakaryaspor’un hücumunda Burak Altıparmak şutunu çeken oyuncu oldu.
O sırada Caner Erkin ile Burak Altıparmak arasında sürtüşme yaşandı.
Caner Erkin, Burak Altıparmak’ın üstüne yürüdü ve arkadaşına tokat attı.
Karşılaşmanın hakemi Burak Demirkıran, Burak Altıparmak’a tokat atan Caner Erkin’e direkt kırmızı kart çıkardı.
Gerçekleşen olayın sonrasında Caner Erkin sosyal medyada gündem olurken hareketine eleştiriler geldi.