22°
 Onur Kaya

UEFA ülke puanında son durum: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Avrupa arenasından eli boş döndü. Temsilcilerimizin aldığı yenilgilerden sonra Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri belli oldu. İşte son durum...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 09:01

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki macerası kötü başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki maçında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla boyun eğdi. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Avrupa maçlarında alınan 2 yenilginin ardından ülke puanındaki son durum merak edildi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri...

TÜRKİYE ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.600 puanla 9'uncu sırada yer alıyor. Bir üst basamakta yer alan Belçika'nın puanı 55.750 olurken, Türkiye'yi 40.500 puanla Çekya takip ediyor.

2025-2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İngiltere - 95.894
  2. İtalya - 85.088
  3. İspanya - 79.453
  4. Almanya - 75.545
  5. Fransa - 68.248
  6. Hollanda - 61.866
  7. Portekiz - 57.866
  8. Belçika - 55.750
  9. TÜRKİYE - 43.600
  10. Çekya - 40.500
