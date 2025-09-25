UEFA ülke puanında son durum: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki macerası kötü başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki maçında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla boyun eğdi. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Avrupa maçlarında alınan 2 yenilginin ardından ülke puanındaki son durum merak edildi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri...

TÜRKİYE ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.600 puanla 9'uncu sırada yer alıyor. Bir üst basamakta yer alan Belçika'nın puanı 55.750 olurken, Türkiye'yi 40.500 puanla Çekya takip ediyor.

2025-2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI