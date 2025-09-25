Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, Dinamo Zagreb yenilgisinin sebebini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yenilginin sebebini açıkladı.

Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, Dinamo Zagreb yenilgisinin sebebini açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 08:22

İddialı kadrosuna rağmen Süper Lig'de kritik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Avrupa macerasına da iyi başlayamadı. Sarı lacivertliler, 'ndeki ilk maçında deplasmanda Hırvat ekibi 'e 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, Dinamo Zagreb yenilgisinin sebebini açıkladı

"GEÇEN MAÇA GÖRE DAHA İYİYDİK"

Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son maçlarda hiç iyi oynamadıklarını ancak bu maçta öncekilere kıyasla gelişme gösterdikleri noktalar olduğunu ifade eden Tedesco, "Nereden nereye geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz, sadece sonuca bakmıyoruz. Geçtiğimiz maçlara göre oyunu daha iyi kontrol ettik, bugün topu daha fazla tuttuk. Kontra atak yemedik ve çok top kaybetmedik. Baskı şiddetimiz iyiydi. Bunları yapma sebebimiz Semedo ve Asensio'nun o pozisyonlarda oynamasıydı." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, Dinamo Zagreb yenilgisinin sebebini açıkladı

YENİLGİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Yenilginin savunma problemli olduğunu aktaran Tedesco, "Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için temel unsur. İkinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, Dinamo Zagreb yenilgisinin sebebini açıkladı

"YEDİĞİMİZ GOLLER KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Avrupa'da hedeflerinin değişmediğini söyleyen Domenico Tedesco, yedikleri goller ve verdikleri pozisyonlarla ilgili ise şunları söyledi:

"İkili mücadeleleri kaybediyoruz, ikili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu durum zor bir durum, adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün ilk defa bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Saha içi pozisyon ve top tutma anlamında. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel şeyler."

Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, Dinamo Zagreb yenilgisinin sebebini açıkladı

"TAKIMIN ÖZGÜVENİ AZALDI"

Oyun planına da açıklama getiren İtalyan çalıştırıcı şöyle konuştu:

"Merkezde kalabalık olarak Nene'yi birebirde bırakmaya çalıştık. Maçın başında bunu fena yapmadık golü de bulduk. Onun dışında 1-2 pozisyon da vardı fakat ikinci yarıda olmadı. Kerem ve Sebastian'ın hatlar arasında topu almasını istedik. Rakip tek 6 ile oynuyordu. Topu oralarda almayı planlamıştık. Merkezi kapatırlarsa kenar boşluklar oluşacaktı. Arkaya koşular istedik, ilk yarı yaptık ikinci yarı ise düştük. Takımın özgüveni düştü ve gittikçe her şey azaldı. Cenk'i merkezde varlık göstermek için 2. forvet olarak oyuna soktuk."

Fenerbahçe'nin hocası Tedesco, Dinamo Zagreb yenilgisinin sebebini açıkladı

"KONSANTRASYON EKSİĞİMİZ YOK"

Oyuncularının konsantrasyon problemi olmadığını savunan genç teknik adam, "Takımın odakla ilgili problemi olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular çok istedi ama olmadı. Bunlar değiştirilemez şeyler değil. Video analizlerle göstermemiz gerekiyor çünkü antrenman yapacak vaktimiz yok. Bir önceki oynadığımız maçta bunu söyleyebiliriz ama bu maçta konsantrasyon eksiği yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne kötü başladı
