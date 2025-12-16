2026 İOKBS bursluluk başvuruları ne zaman? Sınav tarihi ve başvuru şartları

İOKBS Bursluluk sınavı tarihi sınava katılmak isteyen öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

Sınavın yapılacağı tarih Millî Eğitim Bakanlığı 2026 yılı sınav uygulama takvimi kapsamında belli oldu.

2026 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü düzenlenecek.

Sınavın başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Başvuru tarihleri MEB tarafından yayımlanacak kılavuz ile netlik kazanacak.

Geçtiğimiz sene başvurular 10 Şubat 2025 ile 03 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

İOKBS BURSLULUK ŞARTLARI NELER?

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını aşmaması kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.