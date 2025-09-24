CANLI ANLATIM | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. TRT 1 ve TABİİ ekranlarından naklen yayınlanacak bu müsabakanın canlı anlatımı ve öne çıkan anları tgrthaber.com'da.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1' Müsabakada ilk düdük çaldı!

5' Fenerbahçe'de Brown sol kanattan hızla geldi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

DİNAMO ZAGREB'İN 11'İ BELLİ OLDU

Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Ederson, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Szymanski, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.