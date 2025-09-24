CANLI ANLATIM | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

İstanbul
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. TRT 1 ve TABİİ ekranlarından naklen yayınlanacak bu müsabakanın canlı anlatımı ve öne çıkan anları tgrthaber.com'da.
1' Müsabakada ilk düdük çaldı!
5' Fenerbahçe'de Brown sol kanattan hızla geldi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo.
Ederson, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Szymanski, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.