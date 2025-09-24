Kayserispor Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

Beşiktaş ile Kayserispor Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçı için karlı karşıya geliyor.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçı, Hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham.
Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı 4 müsabakada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayarak 6 puana sahip bulunuyor. Siyah beyazlılar yeni teknik patronları Sergen Yalçın'la Kayseri deplasmanından galip dönmek istiyor.
Kayserispor ise 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Markus Gisdol yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.
