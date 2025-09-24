Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kayserispor Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. İşte maçla ilgili detaylar ve canlı anlatım...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kayserispor Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 19:04

ile Trendyol 3. hafta erteleme maçı için karlı karşıya geliyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçı, Hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Kayserispor Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham.

Kayserispor Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

MAÇ ÖNCESİ DURUM

Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı 4 müsabakada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayarak 6 puana sahip bulunuyor. Siyah beyazlılar yeni teknik patronları 'la Kayseri deplasmanından galip dönmek istiyor.

Kayserispor ise 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Markus Gisdol yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.

CANLI ANLATIM

Ayrıntılar gelecek...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray’ın kasası dolup taşacak! Dev anlaşma tamam: 100 milyon eurodan kapı açıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig ekibinden bedava bilet müjdesi: Taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#kayserispor
#sergen yalçın
#mac
#Rhg Enertürk Enerji Stadyumu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.