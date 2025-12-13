Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın mı, Euro mu, dolar mı? İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Altın fiyatları yeni rekorunu test etti, döviz kurlarında dalgalanma devam ediyor. Peki geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu? İşte geçtiğimiz haftanın şampiyonu olan enstrüman...

Altın mı, Euro mu, dolar mı? İşte en çok kazandıran yatırım aracı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,76, altının gram fiyatı yüzde 2,81, avro/TL yüzde 1,03 ve dolar/TL yüzde 0,42 değer kazandı.

Altın mı, Euro mu, dolar mı? İşte en çok kazandıran yatırım aracı

, en düşük 11.074,68 puanı ve en yüksek 11.330,97 puanı gördükten sonra önceki hafta kapanışının yüzde 2,76 üzerinde 11.311,31 puandan haftayı tamamladı.

Altın mı, Euro mu, dolar mı? İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 artışla 5 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,80 yükselişle 40 bin 122 liraya çıktı.

Altın mı, Euro mu, dolar mı? İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Geçen hafta sonu 9 bin 695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,82 artarak 9 bin 968 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artarak 42,6940 liraya, avro ise yüzde 1,03 yükselerek 50,0930 liraya çıktı. bu hafta yüzde 1,51, yüzde 1,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,48 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

Haftalık bazda en yüksek oranda değer kazanan yatırım aracı, yüzde 2,82 artış oranı ile Çeyrek oldu.

