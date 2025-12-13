Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Venezuela lideri Maduro ABD'yi şarkıyla tiye aldı: "Don't worry be happy"

Venezuela Lideri Nicolas Maduro, mitingde sahneye çıkarak ABD'yi tiye aldı. ABD'nin Venezuela kıyılarında petrol tankerine el koyması sonrası düzenlenen mitingde mikrofonu eline alan Maduro, 1988'in hit şarkısı "Don't Worry Be Happy"i söyleyerek dikkat çekti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
12:35
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
12:37

Devlet Başkanı , 'nin petrol tankerine el koyması sonrası gerçekleştirilen mitingde sahneye çıktı. Maduro sahnede 1988 yılının hit şarkısı olan "Don't Worry Be Happy'i (Endişelenme Mutlu Ol) seslendirdi.

Müzikle beraber dans da eden Maduro'nun bu performansı ABD'ye "Endişelenmiyorum" mesajı olarak yorumlandı.

Maduro, kalabalığa hitap etmeden önce İspanyolca olarak, "Savaşa karşı olan Amerikan vatandaşlarına sesleniyorum... Endişelenmeyin, mutlu olun" diye seslendi ve ardından sahnede neşeyle şarkı söyleyip, dans etti.

Venezuela lideri Maduro ABD'yi şarkıyla tiye aldı: "Don't worry be happy"

MADURO "MÜZİKAL MESAJ" VERDİ

Maduro'nun bu "müzikal mesajı", iki ülke arasındaki ve petrol tankeri olayının gölgesinde sosyal medyada geniş yankı buldu. Venezuela lideri, şarkının sözleriyle hem barış mesajı verdiğini hem de ABD içindeki savaş karşıtlarına seslendiğini belirtti.

Venezuela lideri Maduro ABD'yi şarkıyla tiye aldı: "Don't worry be happy"

"DOĞAL KAYNAKLARA YÖNELİK AÇIK BİR SALDIRI"

Öte yandan hükümet yetkilileri, ABD'nin tanker operasyonunu uluslararası arenada "korsanlık" ve "kaynak hırsızlığı" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Caracas yönetimi, olayı "Venezuela'nın doğal kaynaklarına yönelik açık bir saldırı" olarak tanımladı.

Amerika kanadı ise tankerde bulunan değeri ortalama 60- 100 milyon dolar olan petrole el konulacağını açıklamıştı.

