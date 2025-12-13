Venezuela lideri Maduro ABD'yi şarkıyla tiye aldı: "Don't worry be happy"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin petrol tankerine el koyması sonrası gerçekleştirilen mitingde sahneye çıktı. Maduro sahnede 1988 yılının hit şarkısı olan "Don't Worry Be Happy'i (Endişelenme Mutlu Ol) seslendirdi.

Müzikle beraber dans da eden Maduro'nun bu performansı ABD'ye "Endişelenmiyorum" mesajı olarak yorumlandı.

Maduro, kalabalığa hitap etmeden önce İspanyolca olarak, "Savaşa karşı olan Amerikan vatandaşlarına sesleniyorum... Endişelenmeyin, mutlu olun" diye seslendi ve ardından sahnede neşeyle şarkı söyleyip, dans etti.

MADURO "MÜZİKAL MESAJ" VERDİ

Maduro'nun bu "müzikal mesajı", iki ülke arasındaki gerilim ve petrol tankeri olayının gölgesinde sosyal medyada geniş yankı buldu. Venezuela lideri, şarkının sözleriyle hem barış mesajı verdiğini hem de ABD içindeki savaş karşıtlarına seslendiğini belirtti.

"DOĞAL KAYNAKLARA YÖNELİK AÇIK BİR SALDIRI"

Öte yandan hükümet yetkilileri, ABD'nin tanker operasyonunu uluslararası arenada "korsanlık" ve "kaynak hırsızlığı" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Caracas yönetimi, olayı "Venezuela'nın doğal kaynaklarına yönelik açık bir saldırı" olarak tanımladı.

Amerika kanadı ise tankerde bulunan değeri ortalama 60- 100 milyon dolar olan petrole el konulacağını açıklamıştı.