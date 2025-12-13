Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen kazada; Ömer Ercan’ın yönetimindeki araç henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

OLAY YARİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada araçta bulunan Ekrem Ertürk olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Vedat Yıldız, Turgut Uysal ve sürücü Ömer Ercan ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.