Editor
 Sumru Tarhan

Antalyaspor Galatasaray maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Kart sınırındaki oyuncular

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray Antalyaspor maçına saatler kala kimler eksik, sakat ve cezalı merak edildi. Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalyaspor Galatasaray maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Kart sınırındaki oyuncular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 11:44

Nefes kesen mücadelelerin devam ettiği 'de bu akşam ile karşı karşıya geliyor. Maçta kimlerin eksik olduğu da belli oldu.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. soruşturması kapsamında verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da bugün oynayamayacak.

Antalyaspor Galatasaray maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Kart sınırındaki oyuncular

GALATASARAY ANTALYASPOR KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Antalyaspor müsabakasında Victor Osimhe ve Torreria kart sınırında olarak sahaya çıkacaklar. Bu akşam maçta sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki müsabaka forma giyemeyecekler. Osimhen ve Torreira, bugün kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor Galatasaray maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Kart sınırındaki oyuncular

GALATASARAY ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen
Antalyaspor: Abdullah, Hüseyin, Veysel, Bahadır, Bünyamin, Ceesay, Paal, Ballet, Safuri, Storm, Boli
