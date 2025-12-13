Antalyaspor Galatasaray maçında kimler eksik, sakat ve cezalı? Kart sınırındaki oyuncular

Nefes kesen mücadelelerin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçta kimlerin eksik olduğu da belli oldu.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da bugün oynayamayacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Antalyaspor müsabakasında Victor Osimhe ve Torreria kart sınırında olarak sahaya çıkacaklar. Bu akşam maçta sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki müsabaka forma giyemeyecekler. Osimhen ve Torreira, bugün kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Abdullah, Hüseyin, Veysel, Bahadır, Bünyamin, Ceesay, Paal, Ballet, Safuri, Storm, Boli

