Bugün hangi maçlar var, kimin? 13 Aralık maç programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk için mücadeleler sürüyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaların hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.
TFF 2. Lig
Kahramanmaraş İstiklal - Mardin 1969 | 13:00 | Yaay
Adanaspor - Mersin İY | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Isparta 32 Spor - 1461 Trabzon | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Kırklarelispor - Y. Malatyaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
24 Erzincanspor - İskenderunspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Altınordu - Beykoz Anadolu | 15:00 | Sıfır TV Youtube
TFF 3. Lig
Bulvarspor - Bursa Nilüfer | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Osmaniyespor - Kırıkkalespor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Silifke Bld. - Kapadokya Spor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Düzcespor - Giresunspor | 13:00 | Sıfır TV
Zonguldakspor - Pazarspor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Tokat Bld. - 52 Orduspor | 13:00 | Bi Kanal
Alanya 1221 - Ayvalıkgücü Bld. | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Silivrispor - Kestel Çilek Spor | 15:00 | Sıfır TV Youtube
Küçükçekmece Sinop - Polatlı Bld. | 15:00 | Sıfır TV Youtube
Kütahyaspor - Eskişehirspor | 15:00 | Sıfır TV
Balıkesirspor - Denizli İdmanyurdu Güreller | 17:00 | Bi Kanal
Karşıyaka - Bornova 1877 | 17:00 | Sıfır TV
Sarıyer - İstanbulspor | 13:30 | TRT Spor / beIN Sports 2
Serik Bld. - Manisa FK | 13:30 | TRT Spor / beIN Sports Max 1
Sivasspor - Çorum FK | 16:00 | TRT Spor / beIN Sports 2
Amedspor - Bandırmaspor | 19:00 | TRT Spor / beIN Sports Max 1
Ç. Rizespor - Eyüpspor | 14:30 | beIN Sports 1
Kayserispor - Alanyaspor | 17:00 | beIN Sports 1
Antalyaspor - Galatasaray | 20:00 | beIN Sports 1
TFF Elit U19 Ligi
Antalyaspor - Galatasaray | 15:00 | Galatasaray Youtube
Almanya Bundesliga 2
Arminia Bielefeld - Kaiserslautern | 15:00 | Tivibu Spor 3
Karlsruhe - Paderborn | 15:00 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Magdeburg - Holstein Kiel | 15:00 | Tivibu Spor 4
Hannover 96 - Bochum | 22:30 | Tivibu Spor 4
Almanya Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Augsburg | 17:30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Hoffenheim - Hamburg | 17:30 | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
M’gladbach - Wolfsburg | 17:30 | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
St. Pauli - Heidenheim | 17:30 | S Sport Plus
Bayer Leverkusen - Köln | 20:30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
Chelsea - Everton | 18:00 | beIN Sports 4
Liverpool - Brighton | 18:00 | beIN Sports 3
Burnley - Fulham | 20:30 | beIN Sports 3
Arsenal - Wolverhampton | 23:00 | beIN Sports 3
İspanya La Liga
Atletico Madrid - Valencia | 16:00 | S Sport / S Sport Plus
Mallorca - Elche | 18:15 | S Sport / S Sport Plus
Barcelona - Osasuna | 20:30 | S Sport / S Sport Plus
Getafe - Espanyol | 23:00 | S Sport / S Sport Plus
İtalya Serie A
Torino - Cremonese | 17:00 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1
Parma - Lazio | 20:00 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1
Atalanta - Cagliari | 22:45 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1
İtalya Kadınlar Serie A
Milan - Inter | 17:00 | W-Sport
Ternana - Roma | 20:00 | W-Sport
Fransa Ligue 1
Rennes - Brest | 19:00 | beIN Sports Max 2
Metz - PSG | 21:00 | beIN Sports 4
Paris FC - Toulouse | 23:05 | beIN Sports 4
Fransa Ligue 2
Red Star - Reims | 16:00 | beIN Sports Max 1
St. Etienne - Bastia | 22:00 | beIN Sports Max 1
Hollanda Eredivisie
SC Telstar - NEC Nijmegen | 18:30 | Tivibu Spor
PSV - Heracles | 22:00 | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
FIFA Kıtalararası Kupa
Flamengo - Pyramids | 20:00 | beIN Sports 2
Portekiz Liga NOS
Sporting Lisbon - AVS | 23:30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus