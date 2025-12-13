Bugün hangi maçlar var, kimin? 13 Aralık maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk için mücadeleler sürüyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaların hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

TFF 2. Lig

Kahramanmaraş İstiklal - Mardin 1969 | 13:00 | Yaay

Adanaspor - Mersin İY | 13:00 | Sıfır TV Youtube

Isparta 32 Spor - 1461 Trabzon | 13:00 | Sıfır TV Youtube

Kırklarelispor - Y. Malatyaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube

24 Erzincanspor - İskenderunspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube

Altınordu - Beykoz Anadolu | 15:00 | Sıfır TV Youtube

TFF 3. Lig

Bulvarspor - Bursa Nilüfer | 13:00 | Sıfır TV Youtube

Osmaniyespor - Kırıkkalespor | 13:00 | Sıfır TV Youtube

Silifke Bld. - Kapadokya Spor | 13:00 | Sıfır TV Youtube

Düzcespor - Giresunspor | 13:00 | Sıfır TV

Zonguldakspor - Pazarspor | 13:00 | Sıfır TV Youtube

Tokat Bld. - 52 Orduspor | 13:00 | Bi Kanal

Alanya 1221 - Ayvalıkgücü Bld. | 13:00 | Sıfır TV Youtube

Silivrispor - Kestel Çilek Spor | 15:00 | Sıfır TV Youtube

Küçükçekmece Sinop - Polatlı Bld. | 15:00 | Sıfır TV Youtube

Kütahyaspor - Eskişehirspor | 15:00 | Sıfır TV

Balıkesirspor - Denizli İdmanyurdu Güreller | 17:00 | Bi Kanal

Karşıyaka - Bornova 1877 | 17:00 | Sıfır TV

Trendyol 1. Lig

Sarıyer - İstanbulspor | 13:30 | TRT Spor / beIN Sports 2

Serik Bld. - Manisa FK | 13:30 | TRT Spor / beIN Sports Max 1

Sivasspor - Çorum FK | 16:00 | TRT Spor / beIN Sports 2

Amedspor - Bandırmaspor | 19:00 | TRT Spor / beIN Sports Max 1

Trendyol Süper Lig

Ç. Rizespor - Eyüpspor | 14:30 | beIN Sports 1

Kayserispor - Alanyaspor | 17:00 | beIN Sports 1

Antalyaspor - Galatasaray | 20:00 | beIN Sports 1

TFF Elit U19 Ligi

Antalyaspor - Galatasaray | 15:00 | Galatasaray Youtube

Almanya Bundesliga 2

Arminia Bielefeld - Kaiserslautern | 15:00 | Tivibu Spor 3

Karlsruhe - Paderborn | 15:00 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

Magdeburg - Holstein Kiel | 15:00 | Tivibu Spor 4

Hannover 96 - Bochum | 22:30 | Tivibu Spor 4

Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Augsburg | 17:30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

Hoffenheim - Hamburg | 17:30 | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

M’gladbach - Wolfsburg | 17:30 | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus

St. Pauli - Heidenheim | 17:30 | S Sport Plus

Bayer Leverkusen - Köln | 20:30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

Chelsea - Everton | 18:00 | beIN Sports 4

Liverpool - Brighton | 18:00 | beIN Sports 3

Burnley - Fulham | 20:30 | beIN Sports 3

Arsenal - Wolverhampton | 23:00 | beIN Sports 3

İspanya La Liga

Atletico Madrid - Valencia | 16:00 | S Sport / S Sport Plus

Mallorca - Elche | 18:15 | S Sport / S Sport Plus

Barcelona - Osasuna | 20:30 | S Sport / S Sport Plus

Getafe - Espanyol | 23:00 | S Sport / S Sport Plus

İtalya Serie A

Torino - Cremonese | 17:00 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1

Parma - Lazio | 20:00 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1

Atalanta - Cagliari | 22:45 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1

İtalya Kadınlar Serie A

Milan - Inter | 17:00 | W-Sport

Ternana - Roma | 20:00 | W-Sport

Fransa Ligue 1

Rennes - Brest | 19:00 | beIN Sports Max 2

Metz - PSG | 21:00 | beIN Sports 4

Paris FC - Toulouse | 23:05 | beIN Sports 4

Fransa Ligue 2

Red Star - Reims | 16:00 | beIN Sports Max 1

St. Etienne - Bastia | 22:00 | beIN Sports Max 1

Hollanda Eredivisie

SC Telstar - NEC Nijmegen | 18:30 | Tivibu Spor

PSV - Heracles | 22:00 | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

FIFA Kıtalararası Kupa

Flamengo - Pyramids | 20:00 | beIN Sports 2

Portekiz Liga NOS

Sporting Lisbon - AVS | 23:30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus