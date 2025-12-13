Menü Kapat
Bugün hangi maçlar var, kimin? 13 Aralık maç programı

Trendyol Süper Lig, La Liga, TFF 3. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşamın maç programı da belli oldu. Nefes kesen müsabakaların saati ve kanalı da dikkat çekerken günün programını sizler için derledik.

Bugün hangi maçlar var, kimin? 13 Aralık maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 11:33

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk için mücadeleler sürüyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaların hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

TFF 2. Lig

Kahramanmaraş İstiklal - Mardin 1969 | 13:00 | Yaay
Adanaspor - Mersin İY | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Isparta 32 Spor - 1461 Trabzon | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Kırklarelispor - Y. Malatyaspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
24 Erzincanspor - İskenderunspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Altınordu - Beykoz Anadolu | 15:00 | Sıfır TV Youtube

TFF 3. Lig

Bulvarspor - Bursa Nilüfer | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Osmaniyespor - Kırıkkalespor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Silifke Bld. - Kapadokya Spor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Düzcespor - Giresunspor | 13:00 | Sıfır TV
Zonguldakspor - Pazarspor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Tokat Bld. - 52 Orduspor | 13:00 | Bi Kanal
Alanya 1221 - Ayvalıkgücü Bld. | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Silivrispor - Kestel Çilek Spor | 15:00 | Sıfır TV Youtube
Küçükçekmece Sinop - Polatlı Bld. | 15:00 | Sıfır TV Youtube
Kütahyaspor - Eskişehirspor | 15:00 | Sıfır TV
Balıkesirspor - Denizli İdmanyurdu Güreller | 17:00 | Bi Kanal
Karşıyaka - Bornova 1877 | 17:00 | Sıfır TV

Bugün hangi maçlar var, kimin? 13 Aralık maç programı

Sarıyer - İstanbulspor | 13:30 | TRT Spor / beIN Sports 2
Serik Bld. - Manisa FK | 13:30 | TRT Spor / beIN Sports Max 1
Sivasspor - Çorum FK | 16:00 | TRT Spor / beIN Sports 2
Amedspor - Bandırmaspor | 19:00 | TRT Spor / beIN Sports Max 1

Ç. Rizespor - Eyüpspor | 14:30 | beIN Sports 1
Kayserispor - Alanyaspor | 17:00 | beIN Sports 1
Antalyaspor - Galatasaray | 20:00 | beIN Sports 1

TFF Elit U19 Ligi

Antalyaspor - Galatasaray | 15:00 | Galatasaray Youtube

Almanya

Arminia Bielefeld - Kaiserslautern | 15:00 | Tivibu Spor 3
Karlsruhe - Paderborn | 15:00 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Magdeburg - Holstein Kiel | 15:00 | Tivibu Spor 4
Hannover 96 - Bochum | 22:30 | Tivibu Spor 4

Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Augsburg | 17:30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Hoffenheim - Hamburg | 17:30 | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
M’gladbach - Wolfsburg | 17:30 | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
St. Pauli - Heidenheim | 17:30 | S Sport Plus
Bayer Leverkusen - Köln | 20:30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

Chelsea - Everton | 18:00 | beIN Sports 4
Liverpool - Brighton | 18:00 | beIN Sports 3
Burnley - Fulham | 20:30 | beIN Sports 3
Arsenal - Wolverhampton | 23:00 | beIN Sports 3

Bugün hangi maçlar var, kimin? 13 Aralık maç programı

İspanya La Liga

Atletico Madrid - Valencia | 16:00 | S Sport / S Sport Plus
Mallorca - Elche | 18:15 | S Sport / S Sport Plus
Barcelona - Osasuna | 20:30 | S Sport / S Sport Plus
Getafe - Espanyol | 23:00 | S Sport / S Sport Plus

İtalya Serie A

Torino - Cremonese | 17:00 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1
Parma - Lazio | 20:00 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1
Atalanta - Cagliari | 22:45 | S Sport 2 / Tivibu Spor 1

İtalya Kadınlar Serie A

Milan - Inter | 17:00 | W-Sport
Ternana - Roma | 20:00 | W-Sport

Fransa Ligue 1

Rennes - Brest | 19:00 | beIN Sports Max 2
Metz - PSG | 21:00 | beIN Sports 4
Paris FC - Toulouse | 23:05 | beIN Sports 4

Fransa Ligue 2

Red Star - Reims | 16:00 | beIN Sports Max 1
St. Etienne - Bastia | 22:00 | beIN Sports Max 1

Hollanda Eredivisie

SC Telstar - NEC Nijmegen | 18:30 | Tivibu Spor
PSV - Heracles | 22:00 | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

FIFA Kıtalararası Kupa

Flamengo - Pyramids | 20:00 | beIN Sports 2

Portekiz Liga NOS

Sporting Lisbon - AVS | 23:30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

