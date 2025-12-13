Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Anne kızın diyaloğu gözleri doldurdu

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güllü ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 2004 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı.

GÜLLÜ VE KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından, ünlü sanatçı Güllü'nün 2004 yılında yayınlanan yarışma programına katıldığı döneme ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Programda yarışmacı olarak yer alan Güllü'nün, kızı Tuğyan Ülkem ve oğlu Yağız'ı büyük bir coşkuyla karşıladığı anlar dikkat çekti.

Görüntülerde, o dönem henüz küçük yaşta olan Tuğyan Ülkem ile Güllü arasında yaşanan duygusal anlar izleyenleri hüzünlendirdi. Ünlü şarkıcının çocuklarına son derece hassas davrandığı, merdivenlerden inerken "Aman dikkat, düşmeden… Allah korusun" şeklindeki uyarıları ise izleyenleri duygulandırdı.

Program çekimlerine kısa bir ara veren Güllü'nün, kızıyla hasret giderdiği, "Kurban olurum annem, güzelliğine… Güle güle gidin" sözleriyle öpüp sarıldığı ve uğurlama sırasında gözyaşlarına hâkim olamadığı da görüldü.