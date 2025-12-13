Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Anne kızın diyaloğu gözleri doldurdu

Arabesk müziğinin güçlü sesi Güllü'nün ölümünün ardından yürütülen soruşturmada 'kasten öldürme'' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Güllü'nün 2004 yılında program çekimlerine ara vererek çocuklarıyla bir araya geldiği anlar tekrar gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 11:30

Savcılıktaki ifadesinin ardından talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güllü ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 2004 yılına ait görüntüleri ortaya çıktı.

GÜLLÜ VE KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından, ünlü sanatçı Güllü'nün 2004 yılında yayınlanan yarışma programına katıldığı döneme ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Programda yarışmacı olarak yer alan Güllü'nün, kızı Tuğyan Ülkem ve oğlu Yağız'ı büyük bir coşkuyla karşıladığı anlar dikkat çekti.

Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Anne kızın diyaloğu gözleri doldurdu

Görüntülerde, o dönem henüz küçük yaşta olan Tuğyan Ülkem ile Güllü arasında yaşanan duygusal anlar izleyenleri hüzünlendirdi. Ünlü şarkıcının çocuklarına son derece hassas davrandığı, merdivenlerden inerken "Aman dikkat, düşmeden… Allah korusun" şeklindeki uyarıları ise izleyenleri duygulandırdı.

Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Anne kızın diyaloğu gözleri doldurdu

Program çekimlerine kısa bir ara veren Güllü'nün, kızıyla hasret giderdiği, "Kurban olurum annem, güzelliğine… Güle güle gidin" sözleriyle öpüp sarıldığı ve uğurlama sırasında gözyaşlarına hâkim olamadığı da görüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kutladığı son doğum gününde ettiği dua dikkat çekti
ETİKETLER
#tutuklama
#yarışma programı
#aile
#kasten öldürme
#Güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Duygusal Anlar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.