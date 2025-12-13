Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'ın üstündeki Epstein bulutu: "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da petrol operasyonları, uyuşturucu ile mücadele ve Jeffrey Epstein skandalı hakkında gazetecilere cevap verdi. Uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarıları belirten Trump, uyuşturucu ticaretini durdurmak için kara operasyonlarına odaklanacaklarını söyledi. Ayrıca Jeffrey Epstein dosyasındaki yeni fotoğraflarla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen bir imza töreni sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD’nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğu hatırlatılan Trump, "Venezuela’dan daha fazla petrol varlığına el koymayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bunu size söylemek çok akıllıca olmaz" cevabını verdi.

Uyuşturucu ile mücadelede daha önce görülmemiş bir başarı sağladıklarını belirten Trump, "Deniz yoluyla ülkeye giren uyuşturucunun yüzde 96’sını durdurduk. Kalan yüzde 4’ün kim olduğunu kimse çözemiyor. Açıkçası o yüzde 4’ün içinde olmak istemezdim" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın üstündeki Epstein bulutu: "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum"

ABD tarafından hedef alınan kartellere ait her teknenin uyuşturucudan ölmesi muhtemel 25 bin ABD'linin hayatını kurtardığını belirten Trump, "Deniz yolunda işi bitirdik diyebiliriz. Şimdi kara yoluna odaklanıyoruz. Kara yolu çok daha kolay ve bu süreç de başlamış durumda. Bunların gençliğimizi, ailelerimizi mahvetmesine izin vermeyeceğiz. Gençleri geçin, herkesi etkiliyor. Fentanil ya da kokain yüzünden dağılmış bir aile hiç görmediniz mi?" diye konuştu.

Kolombiya’da da en az 3 kokain fabrikası olduğunu iddia eden Trump, "O da başka bir ülke ve bundan memnun değiliz. Ama müdahale ediyoruz. Denizden uyuşturucu girişini durdurduk, artık denizde tekne bile bulamıyorsunuz. Balıkçı tekneleri bile yok" şeklinde konuştu.

Trump'ın üstündeki Epstein bulutu: "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum"

"ÜLKEMİZE UYUŞTURUCU SOKAN HERKES HEDEFTE"

Uyuşturucu kartellerine yönelik yapılacak kara operasyonları ile ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu sadece Venezuela’ya yönelik kara saldırıları meselesi değil. Bu, ülkemize uyuşturucu sokan ve insanlarımızı öldüren korkunç insanlara yönelik kara operasyonlarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin uyuşturucu nedeniyle bir savaşta yaşanılacak büyüklükte kayıplar yaşadığına dikkat çeken Trump, "Şu anda yaşanan tam olarak bu. Dolayısıyla bu illa Venezuela olmak zorunda değil. Ülkemize uyuşturucu getiren herkes hedef konumunda" ifadelerini kullandı.

Trump'ın üstündeki Epstein bulutu: "Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum"

"FOTOĞRAFLARIN PEK BİR ÖNEMİ YOK"

Trump, 2019'da hapishane hücresinde ölü bulunan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasında yer alan yeni fotoğraflarının yayınlandığının hatırlatılması üzerine, "Açıkçası fotoğrafları görmedim ama herkes bu adamı tanıyordu" dedi.

Epstein’in hayattayken Palm Beach bölgesinin her yerine gittiğini ve herkesle fotoğraflarının olduğunu kaydeden Trump, "Neredeyse yüzlerce insanın onunla çekilmiş fotoğrafı bulunuyor. Bu yüzden bunun pek bir önemi yok. Ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ile Epstein'in 1990'lar ve 2000'lerin başlarında arkadaş oldukları bilinirken, Trump, Epstein'in fuhuş suçlamalarını kabul etmesinden önce zaten ilişkilerini kestiğini belirtiyor.

