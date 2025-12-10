Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Epstein davasında gizlilik kaldırıldı! Dosyaların açıklanacağı tarih belli oldu

ABD'de üçüncü bir federal yargıç, milyarder Jeffrey Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in büyük jüri tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasına karar verdi. Trump'ın imzaladığı yasa gereği Adalet Bakanlığı, 19 Aralık'a kadar tüm Epstein dosyalarını yayımlamak zorunda.

Epstein davasında gizlilik kaldırıldı! Dosyaların açıklanacağı tarih belli oldu
10.12.2025
10.12.2025
saat ikonu 20:09

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), ağı kurmakla suçlanan milyarder ile suç ortağı Ghislaine Maxwell'e ait soruşturma kayıtları hakkında kritik bir gelişme yaşandı. Üçüncü bir federal yargıç da, Epstein ve Maxwell'e ilişkin büyük jüri tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasına hükmetti. Bu karar, eski Başkan Trump'ın imzaladığı "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" çerçevesinde, ABD 'nın tüm ilgili kayıtları 19 Aralık tarihine kadar yayımlamasını zorunlu kılıyor.

New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard M. Berman, daha önce uyguladığı gizlilik kararını geri çekerek, yeni yasanın "Epstein büyük jürisine ait materyallerin kesin olarak kamuya açıklanmasını amaçladığını" ifade etti. Yargıç Berman, aynı zamanda kararında mağdurların güvenliği ve gizliliğinin "her şeyden önemli" olduğunu hatırlattı. Yargıç Berman, daha önceki değerlendirmesinde yaklaşık 70 sayfalık büyük jüri belgesinin "aydınlatıcı olmadığı" ve Epstein’ın davranışlarına ilişkin yalnızca "duyum niteliğinde bilgiler içerdiği" yönünde görüş bildirmişti.

Adalet Bakanlığı'nın sunduğu kayıtlara göre, Epstein davasında jüri önünde ifade veren tek tanık bir FBI ajanıydı. Yargıç Berman, kararında ayrıca FBI ajanın "davanın gerçekleri hakkında doğrudan bilgisi olmayan ve büyük ölçüde duyuma dayalı ifadeler veren" biri olduğunu belirtti. FBI Ajanı'nın 18 Haziran ve 2 Temmuz 2019 tarihlerinde iki oturumda ifade verdiği kaydedildi. Jüriye sunulan diğer materyaller ise bir PowerPoint sunumu ve bir arama kaydından oluşmuştu. Jüri, 2 Temmuz’daki oturumun sonunda Epstein’ın suçlanmasına yönelik oy kullandı.

KARAR, DİĞER İKİ YARGIÇ KARARINI TAKİP ETTİ

Yargıç Berman'ın kararı, son bir hafta içinde verilen iki ayrı federal yargıç kararını izledi. Salı günü Manhattan’daki bir federal yargıç, Maxwell’in 2021’deki cinsel istismar davasına ait kayıtların yayınlanmasına izin vermişti. Geçen hafta ise Florida’daki bir yargıç, 2000’li yıllarda Epstein hakkında yürütülen ancak sonuçlandırılamayan jüri soruşturmasına ait tutanakların gizliliğini kaldırmıştı.

ADALET BAKANLIĞI’NA 19 ARALIK ZORUNLULUĞU

Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, Adalet Bakanlığı’na, Epstein ve Ghislaine Maxwell dosyalarına ilişkin tüm materyalleri en geç 19 Aralık tarihine kadar kamuoyuna açıklama zorunluluğu getiriyor. Bu düzenleme, jüri işlemlerine getirilen alışılagelmiş gizlilik kurallarına ilk kez dar kapsamlı bir istisna sağlıyor. Yasa, aynı zamanda mağdurların kimlik bilgilerinin korunması için özel gizlilik düzenlemeleri içeriyor.

