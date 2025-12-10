TCDD işçi alım sonuçları bu hafta mı açıklanacak ne zaman?

TCDD Genel Müdürlüğü, 780 eleman alımı yapacağını ilan etti. 7 Kasım’da başlayan başvuru süreci 21 Kasım 2025'te tamamlandı.

TCDD; vinç operatörü, kaynakçı, elektronik işçisi, makine bakımcı gibi kritik pozisyonlar için personel alacak. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanacağı ve evrak teslim sürecinin başlayacağı tarihe kilitlendi.

TCDD İŞÇİ ALIM NETİCELERİ NE ZAMAN?

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, noter huzurunda kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak.

Başvurular tamamlandı. Sıra kura çekilişine geldi. İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adaylardan 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile işgücü talebi kadar asıl aday, talebin 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Noter huzurunda kura çekimi tarihinde değişiklik olduğunda TCDD web sitesi https://www.tcdd.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

Kura çekimi sonrası asıl olarak belirlenen adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının denetimi için belirtilen evrakları, TCDD web sitesi duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen teslim edecek.