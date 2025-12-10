Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

TCDD işçi alım sonuçları bu hafta mı açıklanacak ne zaman?

TCDD Genel Müdürlüğü’nün 780 sürekli işçi alımına yönelik ilanı yoğun ilgi görmüştü. 7 Kasım’da başlayan başvurular, 21 Kasım tarihi itibariyle tamamlanırken kura çekimlerinin yapılacağı tarih için de geri sayım başladı.

TCDD işçi alım sonuçları bu hafta mı açıklanacak ne zaman?
10.12.2025
10.12.2025
saat ikonu 19:41

Genel Müdürlüğü, 780 eleman alımı yapacağını ilan etti. 7 Kasım’da başlayan başvuru süreci 21 Kasım 2025'te tamamlandı.

TCDD; vinç operatörü, kaynakçı, elektronik işçisi, makine bakımcı gibi kritik pozisyonlar için personel alacak. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanacağı ve evrak teslim sürecinin başlayacağı tarihe kilitlendi.

TCDD işçi alım sonuçları bu hafta mı açıklanacak ne zaman?

TCDD İŞÇİ ALIM NETİCELERİ NE ZAMAN?

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, noter huzurunda kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak.

Başvurular tamamlandı. Sıra kura çekilişine geldi. İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adaylardan 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak ile işgücü talebi kadar asıl aday, talebin 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

TCDD işçi alım sonuçları bu hafta mı açıklanacak ne zaman?

Noter huzurunda kura çekimi tarihinde değişiklik olduğunda TCDD web sitesi https://www.tcdd.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

Kura çekimi sonrası asıl olarak belirlenen adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının denetimi için belirtilen evrakları, TCDD web sitesi duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen teslim edecek.

