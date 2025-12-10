PSG’yi taşıyan uçakta tehlike anları kameralara yansıdı!

Paris Saint-Germain (PSG) futbol takımını Athletic Bilbao ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması için İspanya'nın Bilbao kentine taşıyan uçak, hava koşulları nedeniyle sıkıntılı bir iniş gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde Bilbao Havalimanı'na yaklaşan kafile uçağı, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle iniş pistine yan iniş yapmak zorunda kaldı. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain oyuncularının ve teknik ekibinin bulunduğu uçakta iniş sırasında veya sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Takım, bu akşamki Athletic Bilbao maçına hazırlanmak üzere konaklayacakları tesise sorunsuz bir şekilde intikal etti.