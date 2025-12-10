Kütahya'da acı olay! İş yerinde ölü bulundu

Tavşanlı merkez Ulucami Mahallesi Dedebali Sokak'ta bulunan bir iş yerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, iş yerinde bulunan 47 yaşındaki Murat Hamdi Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılık soruşturmasının ardından Bal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Murat Hamdi Bal’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.