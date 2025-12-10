Menü Kapat
11°
 Selahattin Demirel

Bursa'da 3 gündür aranan Berat'ın cansız bedeni bulundu! Daha 19 yaşındaydı

Bursa'da 3 gündür aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz'un cansız bedeni Mudanya'da deniz kıyısında bulundu. Gencin naaşı, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa'da 3 gündür aranan Berat'ın cansız bedeni bulundu! Daha 19 yaşındaydı
Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Berat Yavuz'dan (19), 7 Aralık'tan beri haber alınamaması üzerine ailesi ihbarında bulundu. Polis ekipleri üç gündür arama çalışmalarını sürdürürken, bugün acı haber 'dan geldi.

Bursa'da 3 gündür aranan Berat'ın cansız bedeni bulundu! Daha 19 yaşındaydı

DENİZ KENARINDA FARK EDİLDİ

Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkisinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz'a ait olduğunu tespit etti.

Bursa'da 3 gündür aranan Berat'ın cansız bedeni bulundu! Daha 19 yaşındaydı

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yavuz'un cansız bedeni, kesin sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Gencin ölüm sebebi henüz bilinmezken, savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

TGRT Haber
