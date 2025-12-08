Kayıp olarak aranıyorlardı... Cesetleri aynı araçta bulundu: Detaylar kan dondurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde Merve Şen (21) ve eski eşi Sezer Alnıaçık'tan (28) haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Jandarma ekipleri ikilinin en son görüldüğü otomobili ağaçlık alanda buldu.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan incelemede Merve Şen'in (21) başından vurularak hayatını kaybettiği, eski eşi Sezer Alnıaçık'ın ise aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.