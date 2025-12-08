Menü Kapat
Liverpool'da Mohamed Salah krizi devam ediyor: Kadroya da alınmadı!

Liverpool'da Mohamed Salah krizi günbegün büyüyor. Leeds United karşılaşması sonrası 'kulüp beni yüzüstü bıraktı' ifadelerini kullanan Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi haftasında da kesik yedi.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 17:34

Mohamed Salah son dönemde yedek bırakılmasıyla birlikte flaş açıklamalar yaparken, Liverpool'dan kritik bir karar daha geldi. İngiliz kulübünün yönetimi, Mohamed Salah'ı Inter maçının kadrosuna dahil etmemeyi gündeme taşıdı. Esasen ise Mohamed Salah, neden yedek kaldığını anlamadığını söylemiş ve Arne Slot'un kararlarına tepki göstermişti.

Liverpool'da Mohamed Salah krizi devam ediyor: Kadroya da alınmadı!

MOHAMED SALAH'TAN LEEDS UNITED MAÇI SONRASINDA FLAŞ SÖZLER

"90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturuyorum. Üçüncü kez kulübedeyim, sanırım kariyerimde ilk kez oluyor. Dürüst olmak gerekirse çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birinin tüm suçu üstlenmemi istediği çok açık. Yaz aylarında birçok söz aldım ve şu ana kadar üç maç yedek kulübesinde kaldım. Bu yüzden sözlerini tuttuklarını söyleyemem."

Liverpool'da Mohamed Salah krizi devam ediyor: Kadroya da alınmadı!

Sıkça Sorulan Sorular

MOHAMED SALAH İLE KİMLER İLGİLENİYOR?
Suudi Arabistan ekipleri, yıldız hücumcu için rekor kontratlar önermeye hazırlanıyor.
#Futbol
#Spor
