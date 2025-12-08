Liverpool'da Mohamed Salah krizi devam ediyor: Kadroya da alınmadı!

Mohamed Salah son dönemde yedek bırakılmasıyla birlikte flaş açıklamalar yaparken, Liverpool'dan kritik bir karar daha geldi. İngiliz kulübünün yönetimi, Mohamed Salah'ı Inter maçının kadrosuna dahil etmemeyi gündeme taşıdı. Esasen ise Mohamed Salah, neden yedek kaldığını anlamadığını söylemiş ve Arne Slot'un kararlarına tepki göstermişti.

MOHAMED SALAH'TAN LEEDS UNITED MAÇI SONRASINDA FLAŞ SÖZLER

"90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturuyorum. Üçüncü kez kulübedeyim, sanırım kariyerimde ilk kez oluyor. Dürüst olmak gerekirse çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birinin tüm suçu üstlenmemi istediği çok açık. Yaz aylarında birçok söz aldım ve şu ana kadar üç maç yedek kulübesinde kaldım. Bu yüzden sözlerini tuttuklarını söyleyemem."