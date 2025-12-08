Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Monaco hangi ülkenin takımı, nerenin takımı? Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Monaco temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Temsilcimizin deplasmanda oynayacağı karşılaşma 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından Monaco hangi ülkenin takımı, nerenin takımı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

08.12.2025
08.12.2025
saat ikonu 17:31

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonlarından biri olan 'nde temsilcimiz bu hafta ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Monaco hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu araştırılmaya başlandı.

MONACO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Monaco, 1924 yılında 'nın Monako şehrinde kuruldu. Fransa'nın en üst düzey futbol ligi olan 'da mücadele eden kırmızı ve beyaz renklerini kullanıyor. İç saha maçlarını 18 bin 523 kişilik 2. Louis Stadyumu'nda oynayan Monaco'nun 8 lig şampiyonluğu ve 5 Coupe de France kupası bulunuyor.

Uluslararası düzeyde ise kulübün birer UEFA Şampiyonlar Ligi (2004) ve UEFA Kupa Galipleri Kupası (1992) ikinciliği bulunuyor.

MONACO - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'te oynanacak olan Monaco - Galatasaray maçı Fransa'da bulunan 2. Louis Stadyumu'nda oynanacak.

KARŞILAŞMADA HOLLANDALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Dördüncü hakem olarak Allard Lindhout'un görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Belçika'dan Bram Van Driessche oturacak.

