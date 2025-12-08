Monaco hangi ülkenin takımı, nerenin takımı? Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray bu hafta Monaco ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Monaco hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu araştırılmaya başlandı.

MONACO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Monaco, 1924 yılında Fransa'nın Monako şehrinde kuruldu. Fransa'nın en üst düzey futbol ligi olan Ligue 1'da mücadele eden kırmızı ve beyaz renklerini kullanıyor. İç saha maçlarını 18 bin 523 kişilik 2. Louis Stadyumu'nda oynayan Monaco'nun 8 lig şampiyonluğu ve 5 Coupe de France kupası bulunuyor.

Uluslararası düzeyde ise kulübün birer UEFA Şampiyonlar Ligi (2004) ve UEFA Kupa Galipleri Kupası (1992) ikinciliği bulunuyor.

MONACO - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'te oynanacak olan Monaco - Galatasaray maçı Fransa'da bulunan 2. Louis Stadyumu'nda oynanacak.

KARŞILAŞMADA HOLLANDALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Dördüncü hakem olarak Allard Lindhout'un görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Belçika'dan Bram Van Driessche oturacak.