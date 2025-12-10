Müteahhit Veli Göçer kimdir öldü mü? 17 Ağustos depreminde tek hapse giren kişiydi

17 Ağustos 1999 depreminde en çok bahsedilen isim olan ve mahkumiyet alan tek yapımcı Veli Göçer hayatını kaybetti. Göçer’in ölüm gerekçesi ise henüz duyurulmadı.

200’e yakın kişinin ölümünden sorumlu tutulan Göçer, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 7.5 yıl cezaevinde kalan tek yapımcı olmuştu.

Göçer’in ortağı olan müteahhit İsmet Kösebalaban da aynı cezaya çarptırılmıştı.

Kösebalaban, sağlık nedenleriyle af talebinde bulunmuş ancak talebi kabul edilmemişti. Daha sonra cezaevinde hayatını yitirmişti.

MÜTEAHHİT VELİ GÖÇER KİMDİR?

Deprem sonrası başlatılan davada Göçer, “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2004 yılında cezaevine giren Göçer, toplam 7,5 yıl hapis yattı.

Türkiye genelinde açılan bine yakın deprem davası zaman aşımı ve şartlı tahliyeler nedeniyle sonuçsuz kalırken, cezaevine giren tek yapımcı olarak tarihe geçti.