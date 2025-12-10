Doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman olacak? Düzenlemeden yararlanacak olan meslekler belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Düzenleme kapsamında doğum izni 16 haftada 24 haftaya çıkarılacak. Vatandaşlar tarafından doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU, NE ZAMAN OLACAK?

Doğum izni henüz 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre doğum izni düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi.

Söz konusu düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin, yeni yılda hayata geçirilmesi öngörülüyor.

DOĞUM İZNİ HANGİ MESLEKLERE 24 HAFTA OLACAK?

Doğum izni düzenlemesinden memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların yararlanması bekleniyor.

Analık izninin kapsamında genişletileceği düzenlemede, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.