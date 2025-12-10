Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Fransa'nın eski lideri Sarkozy 20 gün hapis yattı, kitap yazdı: Bir Mahkumun Günlüğü

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 20 gün kaldığı hapishane sürecinin ardından kitap yazdı. Sarkozy, kitapta, cezaevini 'insanlık dışı şiddet dünyası' olarak tanımladı ve neler yaşadığını anlattı. Ayrıca kitapta siyasi mesajlarına da yer verdi.

Fransa'nın eski lideri Sarkozy 20 gün hapis yattı, kitap yazdı: Bir Mahkumun Günlüğü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 17:31

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" gerekçesiyle 20 gün hapis yattı. Erken tahliye kararı sayesinde sadece 20 gün hapishanede kalan Sarkozy, ''Bir Mahkumun Günlüğü'' isimli bir kitap yazdı.

Fransa'nın eski lideri Sarkozy 20 gün hapis yattı, kitap yazdı: Bir Mahkumun Günlüğü

''DEMİR PARMAKLIKLI UCUZ OTEL''

5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, 20 gün özel bir hücrede diğer mahkumlardan izole bir şekilde hapis yatan Sarkozy, Paris’teki La Santé Cezaevinde güvenlik gerekçesiyle yalnız kaldığını ifade etti.

Hücresini “zırhlı kapısı ve demir parmaklıkları olan ucuz bir otel odasına” benzeten Sarkozy, sert yatak, plastik benzeri yastık ve neredeyse su akmayan duşu tarif etti. Gece boyunca süren dayanılmaz bir uğultu olduğunu belirten Sarkozy, ilk gün penceresini açtığında bir mahkumun demirlere metal bir cisimle sürekli vurduğunu anlattı.

Sarkozy, “Atmosfer tehditkardı. Cehenneme hoş geldin!” ifadelerini kullandı.

Fransa'nın eski lideri Sarkozy 20 gün hapis yattı, kitap yazdı: Bir Mahkumun Günlüğü

''CEZAEVİ BİR KABUS''

Plastik tabaklarda yemek verildiğini anlatan Sarkozy, ''ıslak, yumuşak bagetin kokusunun bile mide bulandırdığını'' söyledi. Cezaevinde sadece süt ürünleri ve mısır gevrekleri yediğini söyleyen Sarkozy, günde bir saat küçük spor salonunda çoğunlukla koşu bandı kullandığını aktardı.

Fransa'nın eski lideri Sarkozy 20 gün hapis yattı, kitap yazdı: Bir Mahkumun Günlüğü

Cezaevi yaşamını “bir kabus” olarak tanımlayan Sarkozy, burada tanık olduğu şiddet olaylarının kendisinde derin izler bıraktığını yazdı. Daha önce suç ve cezaya ilişkin sert söylemleriyle bilinen Sarkozy, bu tecrübenin görüşlerini değiştirdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

''Bu sistemin insanları cezadan sonra yeniden topluma kazandırıp kazandıramadığı ciddi şekilde sorgulanmalı.''

ETİKETLER
#ceza
#libya
#Nicolas Sarkozy
#Cezaevi Yaşamı
#Hapiste Bir Günlük
#Dünya
