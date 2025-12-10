Fransa'nın eski lideri Sarkozy 20 gün hapis yattı, kitap yazdı: Bir Mahkumun Günlüğü

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" gerekçesiyle 20 gün hapis yattı. Erken tahliye kararı sayesinde sadece 20 gün hapishanede kalan Sarkozy, ''Bir Mahkumun Günlüğü'' isimli bir kitap yazdı.

''DEMİR PARMAKLIKLI UCUZ OTEL''

5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, 20 gün özel bir hücrede diğer mahkumlardan izole bir şekilde hapis yatan Sarkozy, Paris’teki La Santé Cezaevinde güvenlik gerekçesiyle yalnız kaldığını ifade etti.

Hücresini “zırhlı kapısı ve demir parmaklıkları olan ucuz bir otel odasına” benzeten Sarkozy, sert yatak, plastik benzeri yastık ve neredeyse su akmayan duşu tarif etti. Gece boyunca süren dayanılmaz bir uğultu olduğunu belirten Sarkozy, ilk gün penceresini açtığında bir mahkumun demirlere metal bir cisimle sürekli vurduğunu anlattı.

Sarkozy, “Atmosfer tehditkardı. Cehenneme hoş geldin!” ifadelerini kullandı.

''CEZAEVİ BİR KABUS''

Plastik tabaklarda yemek verildiğini anlatan Sarkozy, ''ıslak, yumuşak bagetin kokusunun bile mide bulandırdığını'' söyledi. Cezaevinde sadece süt ürünleri ve mısır gevrekleri yediğini söyleyen Sarkozy, günde bir saat küçük spor salonunda çoğunlukla koşu bandı kullandığını aktardı.

Cezaevi yaşamını “bir kabus” olarak tanımlayan Sarkozy, burada tanık olduğu şiddet olaylarının kendisinde derin izler bıraktığını yazdı. Daha önce suç ve cezaya ilişkin sert söylemleriyle bilinen Sarkozy, bu tecrübenin görüşlerini değiştirdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

''Bu sistemin insanları cezadan sonra yeniden topluma kazandırıp kazandıramadığı ciddi şekilde sorgulanmalı.''