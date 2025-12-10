Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şırdancı Mehmet kazaya karıştı! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Gerçek adı Mehmet Sur olan fenomen 'Şırdancı Mehmet kazaya karıştı. Şırdancı Mehmet'in kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şırdancı Mehmet kazaya karıştı! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 17:14

Katıldığı MasterChef yarışmasıyla popüler olan fenomen Şırdancı Mehmet'in adı bu sefer kaza ile anıldı. Şırdancı Mehmet'in kullandığı araç, 'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadının acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

ŞIRDANCI MEHMET KAZA YAPTI, YAYAYA ÇARPTI

Sosyal medya fenomeni ‘Şırdancı Mehmet' olarak bilinen Mehmet Sur'un kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.

Şırdancı Mehmet kazaya karıştı! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Şırdancı Mehmet kazaya karıştı! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı
#trafik kazası
#yaralı
#muş
#katar 2022
#Şırdancı Mehmet
#Magazin
